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Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежного

Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Апты Алаудинов сообщил о полном освобождении от нацформирований города Рубежного, расположенного на территории Луганской Народной Республики (ЛНР).
Газета.Ru
«Сейчас подразделения российской армии и ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения зданий города Рубежное, добивая остатки бандеровцев. Поздравляю жителей города Рубежное с освобождением от преступного режима», — подчеркнул Кадыров.
Общественная служба новостей
В публикации
 Кадыров указал, что спецподразделение «Ахмат» совместно с разведкой Народной милиции ЛНР атаковали последние позиции украинских военных в Рубежном.
ФАН
Луганск уже организовал поставку в Рубежное воды и гуманитарной помощи.
Царьград

Подробнее о событии

Глава Чечни Кадыров сообщил об освобождении города Рубежное в ЛНР
Телеканал 360°08:39
Кадыров: город Рубежное освобождён, остатки бандеровцев добиваются
Петербургский Вестник07:46
Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежного
Газета.Ru08:01
Власти Чечни заявили о полном освобождении города Рубежное в ЛНР
RT на русском08:01
Глава Чечни Кадыров заявил о полном освобождении Рубежного от украинских националистов
Lenta.ru07:48
Кадыров сообщил о полном освобождении города Рубежное
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