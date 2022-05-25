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Кадыров сообщил о вхождении российских военных в Лисичанск в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные зашли в Лисичанск в ЛНР и почти вошли в Северодонецк.
RT на русском
Российские войска вошли в город Лисичанск и почти вошли в Северодонецк Луганской народной республики (ЛНР).
RuBaltic.Ru
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля.
Национальная служба новостей
20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя Донецкой Народной Республики.
Известия

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Глава Чечни Кадыров сообщил, что российские военные зашли в Лисичанск в ЛНР
РИА Новостивчера в 13:17
Кадыров сообщил о вхождении российских военных в Лисичанск в ЛНР
RT на русскомвчера в 13:11
Кадыров: военные России зашли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк
Газета.Ruвчера в 13:04
Кадыров заявил, что российские войска вошли в Лисичанск
ТАССвчера в 12:56
Кадыров заявил, что войска РФ зашли в Лисичанск
Национальная служба новостейвчера в 12:47
Кадыров: ВС России вошли в Лисичанск
Взгляд.рувчера в 12:46
Глава Чечни Кадыров заявил, что ВС РФ зашли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк
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