RT на русскомКадыров сообщил о вхождении российских военных в Лисичанск в ЛНРГлава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные зашли в Лисичанск в ЛНР и почти вошли в Северодонецк.RT на русскомВоенная операция на Украине началась рано утром 24 февраля.Национальная служба новостей24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.Газета.Ru20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что «освобождение» ЛНР близится к завершению.РБКЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruRT на русскомГазета.RuLife.ruКомсомольская правдаЦентральная Служба НовостейАбзацКурьер. Среда. БердскЦарьградREGNUMReadovka NewsВечерняя МоскваCT newsРБКPravda.RuВоенное обозрениеПодробнее о событииГлава Чечни: Наши войска вошли в ЛисичанскВоенное обозрение13:28Кадыров заявил, что российские военные зашли в Лисичанск и почти зашли в СеверодонецкРИА Новости13:17Глава Чечни Кадыров заявил, что ВС РФ зашли в Лисичанск и почти зашли в СеверодонецкLenta.ru12:39Кадыров заявил, что российские войска вошли в ЛисичанскТАСС12:56Кадыров заявил, что войска РФ зашли в ЛисичанскНациональная служба новостей12:47Кадыров: ВС России вошли в ЛисичанскВзгляд.ру12:46Кадыров сообщил о вхождении российских военных в Лисичанск в ЛНРRT на русском13:11Показать ещёОценить806Поделиться