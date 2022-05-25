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Кадыров сообщил о вхождении российских военных в Лисичанск в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные зашли в Лисичанск в ЛНР и почти вошли в Северодонецк.
RT на русском
Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля.
Национальная служба новостей
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Газета.Ru
20 мая глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что «освобождение» ЛНР близится к завершению.
РБК

Подробнее о событии

Глава Чечни: Наши войска вошли в Лисичанск
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Кадыров заявил, что российские военные зашли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк
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Глава Чечни Кадыров заявил, что ВС РФ зашли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк
Lenta.ru12:39
Кадыров заявил, что российские войска вошли в Лисичанск
ТАСС12:56
Кадыров заявил, что войска РФ зашли в Лисичанск
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Кадыров сообщил о вхождении российских военных в Лисичанск в ЛНР
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