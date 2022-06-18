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Кадыров сообщил о вышедших из промзоны в Северодонецке мирных жителях

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о мирных жителях Северодонецка, которым удалось покинуть промышленную зону после удержания украинскими формированиями.
ТАСС
В опубликованном Кадыровым видео вышедшая из промзоны Северодонецка местная жительница сообщила, что промзону смогли покинуть семь человек.
ИА Красная Весна
7 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска полностью освободили жилые кварталы Северодонецка.
Lenta.ru
Также сообщалось, что комендант города Северодонецк Виктор Дубина заявил о проведении силами ЛНР переговоров с украинскими военными на комбинате «Азот» о возможной сдаче в плен.
ИА Красная Весна

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Кадыров сообщил о вышедших из промзоны в Северодонецке мирных гражданах
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Кадыров рассказал о вышедших из промзоны в Северодонецке мирных жителях
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