"Изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее - за три часа",- добавил Кадыров.
Кадыров подчеркнул, что Северодонецк был освобожден «за три часа», а «все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города».
Астрономы Университета Аризоны в США и других стран обнаружили новую ультрадиффузную карликовую галактику, названную Тукана В. Она является первым объектом этого типа, находящимся на окраинах Местной группы.