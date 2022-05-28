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Кадыров сообщил о взятии Северодонецка под полный контроль российских войск и сил ЛНР

Северодонецк в ЛНР полностью освобожден, город находится под контролем российских войск и сил республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
РИА Новости
Российские военные полностью освободили Северодонецк в ЛНР от украинских националистов.
Телеканал 360°
"Изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня я внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня. В итоге наши бойцы справились еще быстрее - за три часа",- добавил Кадыров.
ТАСС
Кадыров подчеркнул, что Северодонецк был освобожден «за три часа», а «все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города».
Национальная служба новостей

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