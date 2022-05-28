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Кадыров сообщил о взятии Северодонецка под полный контроль российских войск и сил ЛНР

Северодонецк в ЛНР полностью освобожден, город находится под контролем российских войск и сил республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
РИА Новости
Город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) взят под российский контроль.
ТАСС
В итоге, по словам Кадырова, "бойцы справились еще быстрее — за три часа".
РИА Новости
Сейчас Севередонецк находится под контролем российской армии и Народной милиции ЛНР.
URA.Ru

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