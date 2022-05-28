Наконец, во вторую «пятерку» десяти самых дешевых китайских автомобилей в России вошли кроссовер Changan CS35 Plus (от 1 959 000 рублей), лифтбек JAC J7 (от 2 000 000 рублей), а также кроссоверы Geely Atlas (от 2 058 990 рублей), FAW Besturn T77 (от 2 069 000 рублей) и Geely Coolray (от 2 114 990 рублей).