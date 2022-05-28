Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали российского президента Владимира Путина освободить около 2,5 тыс. украинских военнослужащих, которые вышли с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Наконец, во вторую «пятерку» десяти самых дешевых китайских автомобилей в России вошли кроссовер Changan CS35 Plus (от 1 959 000 рублей), лифтбек JAC J7 (от 2 000 000 рублей), а также кроссоверы Geely Atlas (от 2 058 990 рублей), FAW Besturn T77 (от 2 069 000 рублей) и Geely Coolray (от 2 114 990 рублей).
Тиражируемый СМИ доклад некоего американского экспертного центра, обвинившего Россию в геноциде на Украине, является "русофобской инсинуацией" и частью "кампании по демонизации российских войск", заявили в посольстве РФ в США.
Укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, может закончится уже во втором полугодии 2022 года, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.