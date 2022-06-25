Будьте в Плюсе

Кадыров: с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей. «С территории завода «Азот» освобождены 800 мирных жителей», — написал Кадыров в Telegram.
RT на русском
"Также идет работа по зачистке населенного пункта Боровское. Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго", - добавил Кадыров.
ТАСС
Министр обороны России Сергей Шойгу говорил, что жилые кварталы города «освобождены», но в промышленных зонах, в том числе на территории крупнейшего на Украине химического завода «Азот», остаются украинские военные.
РБК
25 июня глава администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские военные получили команду отступить из Северодонецка на более укрепленные позиции.
News.ru

Подробнее о событии

Кадыров заявил об освобождении аэропорта и промзоны Северодонецка
Взгляд.ру05:43
Кадыров заявил о взятии под контроль завода «Азот»
РБК06:04
Глава Чечни Кадыров: с территории «Азота» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей
РИА Новости05:54
Кадыров сообщил о полном освобождении промзоны и аэропорта Северодонецка
ТАСС06:15
800 мирных жителей вышли с завода «Азот» в Северодонецке
Известия05:41
Кадыров: с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождены 800 мирных жителей
RT на русском05:38
Кадыров: Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены!
Глас Народа05:34

Интересное

МО РФ заявило об отказе личного состава батальона теробороны из Львова ехать в Донбасс

Как отметил Конашенков, во Львове "личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны отказался убывать в район боевых действий в Донбассе".
ТАСС04:56

Патриарх Кирилл объяснил падение во время литургии законами физики

Падение во время богослужения в храме Новороссийска обошлось без последствий, причиной стал мокрый пол, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
РБК06:18

Спикер Госдумы Володин посоветовал украинцам сохранить учебники по русскому до 1 сентября

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал жителям Украины не спешить выбрасывать учебники по русскому языку, чтобы потом не пришлось их искать.
РИА Новости02:26

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что конфликт на Украине удастся решить путем переговоров

Украинский кризис, скорее всего, разрешится путем переговоров, заявил в интервью испанской газете El Pais генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
РИА Новости03:09

Джонсон заявил о готовности уйти в отставку в случае отказа министров поддерживать Украину

Призывы уйти в отставку снова и снова звучат в адрес Джонсона после того, как ряд британских СМИ опубликовали информацию о вечеринках, проводившихся премьером во время локдауна из-за пандемии COVID-19.
Lenta.ru05:18

Sabah: Уникальная тактика ВС России и Сирии сорвала турецкую атаку на Тель-Рифат

Как подчеркивают в издании, демонстрация сирийских и российских флагов указывает Анкаре на опасность нанесения турецкого удара именно по российским военным Как сообщает Syria News Agency со ссылкой на турецкое издание Sabah, силы ВС РФ и правительственные войска президента Асада выведены из города Таль-Рифат в северной части провинции Алеппо.
Военное дело03:20

Express: Британия может объявить войну России в случае казни наемников в ДНР

Автор статьи, опубликованной в газете Express, считает, что Лондон может "объявить войну" России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены.
Газета.Ru22:46

Медведев заявил о последствиях для Молдавии в случае поддержки санкций против РФ

Вступление Молдавии в Евросоюз (ЕС) растянется на десятилетия, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Коммерсантъ05:36

У территориальной обороны Украины замечен необычный бронемобиль с пулеметом «Максим»

Отмечается, что пулемет "Максим" можно заменить на переносной ЗРК.Издание avia.pro пишет, что даже усиленный броней автомобиль не сможет выстоять перед очередью из автомата или выстрелом из РПГ и будет уничтожен в первом же бою.
ИА SM-News01:10