Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете. Об этом сообщает "Кавказский узел". Ранее Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.

Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

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