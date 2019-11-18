Политика
Газета.RuКадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления
Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете. Об этом сообщает "Кавказский узел". Ранее Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.
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Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Энергетика
Минск в начале декабря назовет сумму ущерба от поставок грязной нефти
Белоруссия в начале декабря представит РФ окончательную сумму ущерба, нанесенного поставками некачественной нефти.
Футбол
Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Кино
Фильм «Джокер» собрал в прокате $1 млрд
Как пишет «Газета.ру», в России фильм заработал больше 1 млрд рублей.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Лайф рассказывал, что после вступления в силу новых правил стоимость шенгенской визы для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60.
Общество
Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза
Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Наука
В России создали максимально похожие на натуральную кость имплантаты
Исследователи нашли способ перевода керамики и порошка силиката кальция в биоактивное состояние при введении их в организм, сохраняя при этом структуру и прочность имплантатов.
Армия и оружие
Россия вооружит гражданские корабли у Северного полюса
Стало известно о том, что ВМФ России запланировал использовать в Арктике вооруженные ледокольные корабли.
Происшествия
Подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области
Бывший глава управления ГИБДД свердловской Кушвы, а ныне замначальника местного ОВД подполковник Максим Иванцов насмерть сбил 62-летнюю женщину по пути на работу.
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны на Android оказались очень опасными
Бюджетные смартфоны на платформе Android оказались опасны для пользователей.
Политика
Порошенко назвал преследование со стороны ГБР «российским заказом»
Пресс-служба экс-президента Украины Порошенко назвала "российским заказом" для причинения вреда репутации проект подозрения в отношении Порошенко, подготовленный Государственным бюро расследований в рамках дела по назначению членов Высшего совета юстиции.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Происшествия
Против основателя «Евродона» возбудили уголовное дело
Прокуратура Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Донстар» из-за невыплат зарплаты сотрудникам.
Хоккей
Фанаты попросили Текслера отправить гендиректора «Трактора» в отставку
Помимо гендиректора клуба Бориса Видгофа отправить в отставку фаны попросили всю его управленческую команду.
Автоспорт
Хэмилтон признал свою вину в столкновении с Албоном
Экономика
В России продолжается заметный рост промышленного производства
Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с октябрём 2018 года.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Экономика
«Bitcoin подорожает на 4000%». Почему монету ожидает аномальный рост
Курс Bitcoin может взлететь на 4000% после халвинга в 2020 году, написал трейдер Rekt Capital в своем Twitter-аккаунте.
Политика
Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси
Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал Лолиту за поведение после развода
Актер Станислав Садальский раскритиковал поведение певицы Лолиты Милявской после развода с мужем Дмитрием Ивановым, назвав неприемлемым «выпячивание» личной жизни.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Несколько предсерийных экземпляров обновленной «ШНивы», как сообщают коллеги-журналисты, уже показали дилерам.
Общество
Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
Происшествия
Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок
Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Политика
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Россия вернула Украине корабли, задержанные пограничниками год назад в Керченском проливе.
Общество
В Росконтроле проверили «Докторскую» колбасу
"Докторская" колбаса предполагает в своем составе: свинину, говядину, воду, яйца куриные или меланж, молоко коровье, соль, сахар, пряности в виде мускатного ореха или кардамона, антиокислитель — аскорбиновую кислоту и фиксатор окраски нитрит натрия.
Экономика
РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд
Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.