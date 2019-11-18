Политика

Газета.RuГазета.RuКадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете. Об этом сообщает "Кавказский узел". Ранее Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.
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Кадыров связал слова о наказании за оскорбления в интернете с этикой

РБК05:28

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что его слова об убийстве за оскорбления в соцсетях были искажены

Эхо Москвы06:00

Кадыров объяснил свой призыв жестоко наказывать за оскорбления

URA.Ru00:27

Кадыров уличил критиков в искажении его слов об убийстве за оскорбления в сети

Lenta.ru01:39

Рамзан Кадыров объяснил свои слова о том, что нужно «убивать» за оскорбления в Сети

Znak.com01:13

«Цепляются за мелочи». Рамзан Кадыров объяснил традициями слова о том, что интернет-пользователей, оскорбляющих честь, нужно останавливать, «убивая, сажая, пугая»

Фонтанка.Ру01:44

Кадыров попытался оправдаться за угрозы убить

Кавказский узелвчера в 17:48
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Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
RT на русском 09:21
Энергетика

Минск в начале декабря назовет сумму ущерба от поставок грязной нефти

Белоруссия в начале декабря представит РФ окончательную сумму ущерба, нанесенного поставками некачественной нефти.
ТАСС вчера в 04:30
Футбол

Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:13
Кино

Фильм «Джокер» собрал в прокате $1 млрд

Как пишет «Газета.ру», в России фильм заработал больше 1 млрд рублей.
Известия 07:42
Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Политика

В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии

Лайф рассказывал, что после вступления в силу новых правил стоимость шенгенской визы для граждан Белоруссии составит 35 евро вместо 60.
Life.ru 05:59
Общество

Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза

Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Российская газета 00:52
Наука

В России создали максимально похожие на натуральную кость имплантаты

Исследователи нашли способ перевода керамики и порошка силиката кальция в биоактивное состояние при введении их в организм, сохраняя при этом структуру и прочность имплантатов.
Индикатор 04:32
Армия и оружие

Россия вооружит гражданские корабли у Северного полюса

Стало известно о том, что ВМФ России запланировал использовать в Арктике вооруженные ледокольные корабли.
Ferra 15 ноября в 06:06
Происшествия

Подполковник полиции насмерть сбил пенсионерку в Свердловской области

Бывший глава управления ГИБДД свердловской Кушвы, а ныне замначальника местного ОВД подполковник Максим Иванцов насмерть сбил 62-летнюю женщину по пути на работу.
Вести.Ru 08:54
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Гаджеты

Бюджетные смартфоны на Android оказались очень опасными

Бюджетные смартфоны на платформе Android оказались опасны для пользователей.
РЕН ТВ 02:12
Политика

Порошенко назвал преследование со стороны ГБР «российским заказом»

Пресс-служба экс-президента Украины Порошенко назвала "российским заказом" для причинения вреда репутации проект подозрения в отношении Порошенко, подготовленный Государственным бюро расследований в рамках дела по назначению членов Высшего совета юстиции.
ИА Новороссия 06:28
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:04
Происшествия

Против основателя «Евродона» возбудили уголовное дело

Прокуратура Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Донстар» из-за невыплат зарплаты сотрудникам.
Ведомости 09:53
Хоккей

Фанаты попросили Текслера отправить гендиректора «Трактора» в отставку

Помимо гендиректора клуба Бориса Видгофа отправить в отставку фаны попросили всю его управленческую команду.
Pchela.News 00:13
Автоспорт

Хэмилтон признал свою вину в столкновении с Албоном

Sport24.ru вчера в 14:56
Экономика

В России продолжается заметный рост промышленного производства

Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,6% по сравнению с октябрём 2018 года.
REGNUM 08:29
Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Кино

Аффлек и Гадот потребовали выпустить «настоящую» «Лигу справедливости»

Газета.Ru 09:45
Экономика

«Bitcoin подорожает на 4000%». Почему монету ожидает аномальный рост

Курс Bitcoin может взлететь на 4000% после халвинга в 2020 году, написал трейдер Rekt Capital в своем Twitter-аккаунте.
РБК 04:25
Политика

Спецназ начал разгон демонстрантов у парламента в Тбилиси

Силы спецназа приступили к разгону демонстрантов у здания грузинского парламента в Тбилиси.
RT на русском 08:15
Шоу-бизнес

Садальский раскритиковал Лолиту за поведение после развода

Актер Станислав Садальский раскритиковал поведение певицы Лолиты Милявской после развода с мужем Дмитрием Ивановым, назвав неприемлемым «выпячивание» личной жизни.
ФАН вчера в 21:47
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Несколько предсерийных экземпляров обновленной «ШНивы», как сообщают коллеги-журналисты, уже показали дилерам.
Автоновости дня 07:25
Общество

Замглавы ФСИН Максименко подал в отставку

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
РБК 09:23
Происшествия

Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок

Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Известия вчера в 08:05
Политика

Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Россия вернула Украине корабли, задержанные пограничниками год назад в Керченском проливе.
Пятый канал 07:32
Общество

В Росконтроле проверили «Докторскую» колбасу

"Докторская" колбаса предполагает в своем составе: свинину, говядину, воду, яйца куриные или меланж, молоко коровье, соль, сахар, пряности в виде мускатного ореха или кардамона, антиокислитель — аскорбиновую кислоту и фиксатор окраски нитрит натрия.
ТИА 02:28
Экономика

РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд

Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 08:49
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