Политика

Газета.RuГазета.RuКадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете. Об этом сообщает "Кавказский узел". Ранее Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.
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с чего всё началось

Кадыров попытался оправдаться за угрозы убить

Глава Чечни насчитал около десяти активных критиков, обвинив их в попытках постоянно исказить его слова. Он предложил им приехать в Чечню. По словам Кадырова, угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально.
Кавказский узелвчера в 17:48

Подробнее о событии

Кадыров связал слова о наказании за оскорбления в интернете с этикой

РБК05:28

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что его слова об убийстве за оскорбления в соцсетях были искажены

Эхо Москвы06:00

Кадыров попытался оправдаться за угрозы убить

Кавказский узелвчера в 17:48

Кадыров уличил критиков в искажении его слов об убийстве за оскорбления в сети

Lenta.ru01:39

Рамзан Кадыров объяснил свои слова о том, что нужно «убивать» за оскорбления в Сети

Znak.com01:13

Кадыров объяснил свой призыв жестоко наказывать за оскорбления

URA.Ru00:27

«Цепляются за мелочи». Рамзан Кадыров объяснил традициями слова о том, что интернет-пользователей, оскорбляющих честь, нужно останавливать, «убивая, сажая, пугая»

Фонтанка.Ру01:44
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Музыка

Пригожин: Ротару возвращается в Россию не ради заработка

Говорит Москва 05:05
Общество

Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации

Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:05
Общество

США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»

Согласно докладу генерального инспектора Пола Мартина (Paul Martin), с момента отмены полетов на шаттлах в 2011 году НАСА приобрело по состоянию на июль 2019 года 70 мест для астронавтов на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.
Lenta.ru 15 ноября в 12:06
Политика

Порошенко обвинил Россию в планах ГБР снять с него неприкосновенность

Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) желает добиться снятия с него депутатской неприкосновенности «по российскому заказу».
RT на русском 06:23
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Политика

Украина подтвердила получение от России задержанных кораблей

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
Газета.Ru 06:37
Политика

Кремль назвал дату «нормандского саммита»

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:08
Общество

В Петербурге пропал замглавы Северо-Западной таможни

В Санкт-Петербурге таинственно исчез заместитель начальника Северо-Западной таможни, сообщает АБН.
Санкт-Петербургские ведомости 06:36
Транспорт

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга может стать дешевле

В Екатеринбурге председатель гордумы Игорь Володин обратил внимание на стоимость проезда в общественном транспорте пассажиров с «Е-картой».
УралПолит.Ru 05:37
Экономика

ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
Гаджеты

Китайский оператор China Mobile назвал лучший смартфон 2019 года

Популярный китайский оператор China Mobile опубликовал рейтинг лучших гаджетов за 2019 год.
iReactor вчера в 11:59
Гаджеты

Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей

Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
Evo-rus.com 16 ноября в 23:53
Спорт

Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Газета.Ru вчера в 10:14
Шоу-бизнес

Алсу коротко постриглась и стала выглядеть еще моложе

Некоторые оставляли более конструктивные реплики: «Так Алсу кажется еще моложе», «Такая длина освежает», «Совсем как девочка».
Wday.ru 03:56
Культура

Выставка Марка Шагала в «Новом Иерусалиме» вызвала настоящий ажиотаж

Люди толпятся в кассах, судя по всему, выставка вызвала настоящий ажиотаж среди посетителей.
Подмосковье Сегодня 16 ноября в 11:33
Общество

Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза

Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Российская газета 00:52
Общество

Глава Якутии подтвердил строительство первого моста через реку Лену

Ведомости 06:09
Общество

В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
RT на русском 06:52
Общество

Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»

Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.
РИА Новости 03:10
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК 16 ноября в 16:51
Политика

Деятельность Путина одобряют 70% россиян

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Авто

Названа дата начала выпуска нового внедорожника Lada 4х4

14 ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» больше не будет тестировать на уличном полигоне новые автомобили, сошедшие с конвейера, так как эта проверка приводит к бесполезной трате топлива.
Известия 02:56
Происшествия

Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн

С 2011 года по август 2014 года для вербовки в Удмуртии и Пермском крае женщина создала группу, куда вошли 42-летняя и 34-летняя дочери подсудимой, их 30-летняя знакомая и еще две жительницы Воткинска.
Российская газета 04:22
Фигурное катание

Медведева представила новый показательный номер в Москве

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Чемпионат вчера в 09:45
Армия и оружие

Росатом рассекретил приказ о создании первой в СССР крылатой ракеты

Актуальные Новости 16 ноября в 01:04
Общество

Врач перечислила самые безвредные сладости

Много трансжиров и простых сахаров в организм попадает в результате употребления жареных во фритюре пончиков, хвороста.
Российская газета 16 ноября в 23:43
Общество

Депутаты предложили отменить запрет на рекламу российских вин

Депутаты партии "Единая Россия" заявили, что отечественные вина должны стоять на лучших местах в магазинах.
Pravda.Ru 02:07
Политика

Ляшко получил прокурорское подозрение за драку с Герусом

Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады от партии «Слуга народа» Андреем Герусом.
Взгляд.ру 06:41
Здоровье

В Оренбургской области три школы закрыли на карантин

Занятия приостановлены в школах Соль-Илецка, Ясного и Орска. Такая мера потребовалась из-за внебольничной пневмонии.
Эхо Москвы в Оренбурге 00:34
Общество

Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размерами России

Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что в России сохраняется высокая смертность на дорогах.
News.ru 06:45
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