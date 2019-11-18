Политика
Газета.RuКадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления
Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете. Об этом сообщает "Кавказский узел". Ранее Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.
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с чего всё началось
Глава Чечни насчитал около десяти активных критиков, обвинив их в попытках постоянно исказить его слова. Он предложил им приехать в Чечню. По словам Кадырова, угрозы побить и убить соответствуют адатам и не должны восприниматься буквально.Кавказский узелвчера в 17:48
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Музыка
Пригожин: Ротару возвращается в Россию не ради заработка
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Общество
США заплатили России четыре миллиарда долларов за полеты на «Союзах»
Согласно докладу генерального инспектора Пола Мартина (Paul Martin), с момента отмены полетов на шаттлах в 2011 году НАСА приобрело по состоянию на июль 2019 года 70 мест для астронавтов на общую сумму 3,9 миллиарда долларов.
Политика
Порошенко обвинил Россию в планах ГБР снять с него неприкосновенность
Экс-президент Украины и депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что Государственное бюро расследований (ГБР) желает добиться снятия с него депутатской неприкосновенности «по российскому заказу».
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
Политика
Украина подтвердила получение от России задержанных кораблей
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
Политика
Кремль назвал дату «нормандского саммита»
Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
В Петербурге пропал замглавы Северо-Западной таможни
В Санкт-Петербурге таинственно исчез заместитель начальника Северо-Западной таможни, сообщает АБН.
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга может стать дешевле
В Екатеринбурге председатель гордумы Игорь Володин обратил внимание на стоимость проезда в общественном транспорте пассажиров с «Е-картой».
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Гаджеты
Китайский оператор China Mobile назвал лучший смартфон 2019 года
Популярный китайский оператор China Mobile опубликовал рейтинг лучших гаджетов за 2019 год.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей
Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Шоу-бизнес
Алсу коротко постриглась и стала выглядеть еще моложе
Некоторые оставляли более конструктивные реплики: «Так Алсу кажется еще моложе», «Такая длина освежает», «Совсем как девочка».
Культура
Выставка Марка Шагала в «Новом Иерусалиме» вызвала настоящий ажиотаж
Люди толпятся в кассах, судя по всему, выставка вызвала настоящий ажиотаж среди посетителей.
Общество
Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза
Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Общество
В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя
Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
Общество
Владелец толстого кота может стать акционером «Аэрофлота»
Михаилу Галину, владельцу кота Виктора, которого не хотели пускать в салон самолета на рейсе "Аэрофлота", предложили стать акционером авиакомпании.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Авто
Названа дата начала выпуска нового внедорожника Lada 4х4
14 ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» больше не будет тестировать на уличном полигоне новые автомобили, сошедшие с конвейера, так как эта проверка приводит к бесполезной трате топлива.
Происшествия
Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн
С 2011 года по август 2014 года для вербовки в Удмуртии и Пермском крае женщина создала группу, куда вошли 42-летняя и 34-летняя дочери подсудимой, их 30-летняя знакомая и еще две жительницы Воткинска.
Фигурное катание
Медведева представила новый показательный номер в Москве
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Армия и оружие
Росатом рассекретил приказ о создании первой в СССР крылатой ракеты
Общество
Врач перечислила самые безвредные сладости
Много трансжиров и простых сахаров в организм попадает в результате употребления жареных во фритюре пончиков, хвороста.
Общество
Депутаты предложили отменить запрет на рекламу российских вин
Депутаты партии "Единая Россия" заявили, что отечественные вина должны стоять на лучших местах в магазинах.
Политика
Ляшко получил прокурорское подозрение за драку с Герусом
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады от партии «Слуга народа» Андреем Герусом.
Здоровье
В Оренбургской области три школы закрыли на карантин
Занятия приостановлены в школах Соль-Илецка, Ясного и Орска. Такая мера потребовалась из-за внебольничной пневмонии.
Общество
Глава ГИБДД объяснил высокую смертность на дорогах размерами России
Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что в России сохраняется высокая смертность на дорогах.