Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruКадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»

Глава Чечни отметил, что от гриппа умирают тысячи людей, и если у человека крепкое здоровье, он перенесет болезнь. «Те, у кого его [здоровья] нет, не перенесут», — отметил Кадыров и посоветовал пить воду с лимоном и медом для укрепления иммунитета.
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Рамзан Кадыров
Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае: мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь. Люди тысячами от гриппа умирают. Это тот же вирус.
— Рамзан Кадыров, российский политикНТВ 12:11

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Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»

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Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
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