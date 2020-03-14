Коронавирус
Lenta.ruКадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»
Глава Чечни отметил, что от гриппа умирают тысячи людей, и если у человека крепкое здоровье, он перенесет болезнь. «Те, у кого его [здоровья] нет, не перенесут», — отметил Кадыров и посоветовал пить воду с лимоном и медом для укрепления иммунитета.
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Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае: мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь. Люди тысячами от гриппа умирают. Это тот же вирус.
— Рамзан Кадыров, российский политикНТВ вчера в 12:11
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«Ты и так умрешь»: Рамзан Кадыров призвал не бояться коронавируса и есть чеснок
Телеканал 360°вчера в 14:08
Кадыров попытался успокоить паникующих из-за коронавируса. «Подожди, ты и так умрешь»
Фонтанка.Рувчера в 12:06
СМИ: Кадыров прокомментировал панику из-за коронавируса фразой «ты и так умрешь»
Московский Комсомолецвчера в 11:48
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