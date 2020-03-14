Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае: мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь. Люди тысячами от гриппа умирают. Это тот же вирус.

Глава Чечни отметил, что от гриппа умирают тысячи людей, и если у человека крепкое здоровье, он перенесет болезнь. «Те, у кого его [здоровья] нет, не перенесут», — отметил Кадыров и посоветовал пить воду с лимоном и медом для укрепления иммунитета.

Финансы Банки начали повышать ставки по ипотеке Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.

Политика США включили в черный список две российские компании Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".

Шоу-бизнес Волочкова отметила праздник с сухим льдом Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.

Общество Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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Здоровье Главный пульмонолог России назвал четыре этапа заражения коронавирусом Если ситуация не берется под медицинский контроль, а болезнь продолжает прогрессировать, то начинается так называемый острый респираторный дистресс-синдром, или некардиогенный отёк лёгкого, когда человек теряет возможность самостоятельно дышать, говорит пульмонолог.

Общество Массовые мероприятия запрещены на Кубани из-за угрозы коронавируса В Краснодарском крае в связи с угрозой распространения коронавируса с 00.00 мск 15 марта до 00.00 мск 1 мая введен режим повышенной готовности, сообщила администрация края на своем сайте.