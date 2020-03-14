Люди не спят из-за того, что болезнь появилась в Китае: мол, вирус. Боятся, что он придет, и они умрут. Подожди, ты и так умрешь. Не пытайся умереть до того, как умрешь. Люди тысячами от гриппа умирают. Это тот же вирус.

Глава Чечни отметил, что от гриппа умирают тысячи людей, и если у человека крепкое здоровье, он перенесет болезнь. «Те, у кого его [здоровья] нет, не перенесут», — отметил Кадыров и посоветовал пить воду с лимоном и медом для укрепления иммунитета.

Здоровье Названы этапы заражения коронавирусом и ухудшающие состояние препараты 2. Пневмония - девять-четырнадцать дней колонизации бактерий и микроорганизмов в легких и дыхательных путях 3. Дистресс-синдром — если на более ранних этапах больному не была оказана медицинская помощь, он может не справиться с самостоятельным дыханием.

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