Политика

РИА НовостиРИА НовостиКадыров временно не сможет исполнять обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте главы и правительства Чечни.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
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