Политика
Вечерняя МоскваКадыров временно оставил пост главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров временно покинул свой пост по причине нетрудоспособности. Об этом сообщается в распоряжении от 13 января 2020 года, размещенном на сайте главы и правительства региона.
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур.
— Альви Каримов, российский журналистRT на русском вчера в 00:10
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