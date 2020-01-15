Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваКадыров временно оставил пост главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров временно покинул свой пост по причине нетрудоспособности. Об этом сообщается в распоряжении от 13 января 2020 года, размещенном на сайте главы и правительства региона.
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Альви Каримов
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— Альви Каримов, российский журналистRT на русском вчера в 00:10

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