Политика
Вечерняя МоскваКадыров временно оставил пост главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров временно покинул свой пост по причине нетрудоспособности. Об этом сообщается в распоряжении от 13 января 2020 года, размещенном на сайте главы и правительства региона.
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Политика
Путин: «За президентом остается право отстранять премьер-министра»
Путин: "За президентом остается право отстранять премьер-министра".
Политика
Премьером России может стать глава ФНС
В ходе рабочей встречи, заручившись согласием, Владимир Путин внёс кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы (ФНС) на рассмотрение в Госдуму, сообщает сайт Кремля.
Армия и оружие
Пентагон подписал контракт по гиперзвуковому оружию с Lockheed Martin
Происшествия
Граната со слезоточивым газом разорвалась у посольства РФ в Ливане
Правоохранители в ответ применили силу для разгона протестующих, в том числе и начали использовать гранаты со слезоточивым газом, передает РИА Новости.
Политика
Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
Шоу-бизнес
Футболист Федор Смолов женится на юной внучке Ельцина
Журналисты узнали о готовящейся свадьбе футболиста московского «Локомотива» Федора Смолова и юной внучки Бориса Ельцина Марии Юмашевой.
Общество
Путин предложил ввести выплаты для семей с детьми до 7 лет
В ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости ввести новую меру по поддержке семей с детьми.
Политика
Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского
На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
После рекордного наводнения в Венеции почти пересохли каналы
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Происшествия
Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Здоровье
Онколог из Германии назвала симптомы рака поджелудочной железы
Немецкий врач-онколог выделила и назвала первые симптомы рака поджелудочной железы, об этом информирует издание Focus.de.
Политика
Путин счел непринципиальным вопрос о числе президентских сроков
Российский лидер Владимир Путин сообщил, что не считает вопрос об ограничении числа сроков принципиальным.
Хоккей
Буре: Мишустин любит спорт и хоккей, это будущее России
Михаил Мишустин, кандидатура которого была внесена президентом РФ Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму на должность премьер-министра, любит спорт и хоккей, он будущее России, заявил РИА Новости чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр Павел Буре.
Гаджеты
В России создали неубиваемый смартфон по цене iPhone
Российская компания Mobile Inform Group представила премиальный смартфон MIG S6 с защитой по цене iPhone.
Политика
Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
В СМИ появилось новое видео, снятое уличной камерой наблюдения, на котором зафиксирован пуск двух ракет иранскими ПВО по самолету авиакомпании МАУ, совершавшего рейс Тегеран-Киев.
Политика
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Здоровье
Крепость рукопожатия может многое рассказать о здоровье
В прошлом году американские ученые провели исследование, которое показало, что крепость рукопожатий является важным индикатором общего здоровья, и существуют убедительные доказательства того, что этот показатель можно использовать для оценки минеральной плотности костей, риска падений и переломов, депрессий, качества сна и даже смертности.
Политика
Маргарита Симоньян предсказала назначение Мишустина на пост премьера
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предрекла назначение Михаила Мишустина на должность главы правительства.
Политика
Польша поддержала создание анонсированного Путиным архива
Варшава поддерживает создание в России архива документов о Второй Мировой войне и готова оказать содействие, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский, сообщает агентство PAP.
Транспорт
Поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь начали курсировать через день
Пассажирские поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь с 15 января начали ездить по этому маршруту через день, следует из расписания на сайте перевозчика по Крымскому мосту - компании "Гранд сервис экспресс".
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
Политика
Американские СМИ оценили предложенные Путиным поправки в Конституцию
В газете The New York Times отметили, что в своем выступлении Путин охарактеризовал предлагаемые изменения в Конституции как попытку укрепить демократию, добавив, что эти поправки стали первыми крупными изменениями в российской политической системе с 1993 года, передает ТАСС.