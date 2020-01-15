Политика

Lenta.ruLenta.ruКадыров временно передал полномочия главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности». Свои полномочия он передал председателю правительства Муслиму Хучиеву, сообщается на сайте главы республики.
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Альви Каримов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур.
— Альви Каримов, российский журналистRT на русском 00:10

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