Политика
Lenta.ruКадыров временно передал полномочия главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности». Свои полномочия он передал председателю правительства Муслиму Хучиеву, сообщается на сайте главы республики.
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур.
— Альви Каримов, российский журналистRT на русском 00:10
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Общество
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Такси с двумя девушками рухнуло с моста в реку в Челябинске
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Аудиозапись "совещания" по курсу гривны, на котором якобы премьер Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте Владимире Зеленском, появилась на YouTube.
Футбол
Общая выручка клубов РПЛ в 2018 году составила 752 миллиона евро
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Происшествия
На борту самолёта Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация
В четверг, 16 января, на борту авиарейса Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация. Это следует из данных системы Flightradar24.
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Женщина разделась догола в аэропорту и попала на видео
В США женщина разделась догола и прогулялась полностью обнаженной по зданию аэропорта.
Спорт
Главный тренер мужской сборной России по гандболу подал в отставку
Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров подал в отставку.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая
"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", - сказал источник.
Происшествия
Юрия Гагарина из «Роскосмоса» обокрали в Москве
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Общество
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Политика
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Экономика
Курс рубля упал на новости об отставке правительства
В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Общество
Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка
Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка.
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Армия и оружие
Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии
Общество
Россияне потратили больше миллиарда долларов на мобильные приложения
За последние три года расходы россиян на мобильные приложения выросли в общей сложности на 155%. В 2019 году темпы роста составили 40%.
Экономика
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Здоровье
Елена Малышева определила «самый хороший» тип рака
Телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале о «самом хорошем» типе онкологического заболевания.
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