Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности». Свои полномочия он передал председателю правительства Муслиму Хучиеву, сообщается на сайте главы республики.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.

Политика Вассерман прокомментировал отставку Медведева Отставка правительства Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, пишет ФАН.

Гаджеты Российский промышленный смартфон оценили дороже iPhone 11 Стоит MIG S6 от 69 419 рублей — для сравнения, за базовую версию iPhone 11 в официальной рознице придётся отдать на 10 000 рублей меньше.

Общество Louis Vuitton купил второй крупнейший алмаз в истории весом 1758 карат Покупателем второго по размеру алмаза в истории массой 1758 карат стал производитель люксовых товаров Louis Vuitton (принадлежит LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy), пишет The New York Times со ссылкой на гендиректора компании Майкла Бурка.

Политика Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве В среду Дмитрий Медведев заявил президенту РФ Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.

Авто Стартовали продажи первого минивэна Lexus Ценник новинки на рынке Китая стартует от 1 166 000 юаней, что составляет 10,4 миллиона рублей.

Происшествия Очевидец рассказал о стрельбе в суде Новокузнецка Житель Кузбасса в беседе с телеканалом «360» рассказал о стрельбе в здании суда в Новокузнецке, очевидцем которой он стал.

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы Россию во второй половине века ожидают климатические катаклизмы, в том числе жара и наводнения, считает директор Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова Росгидромета Владимир Катцов.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Общество Россияне потратили больше миллиарда долларов на мобильные приложения За последние три года расходы россиян на мобильные приложения выросли в общей сложности на 155%. В 2019 году темпы роста составили 40%.