Политика

Lenta.ruLenta.ruКадыров временно передал полномочия главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности». Свои полномочия он передал председателю правительства Муслиму Хучиеву, сообщается на сайте главы республики.
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Кадыров приболел и назначил Хучиева врио главы Чечни

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Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию

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Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
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Мутко заявил о новом статусе Госсовета

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Китайская компания Sinotruk International Investment Limited вложит $12,1 млн в уставной фонд производителя грузовиков JV MAN Auto-Uzbekistan и создаст на его базе совместное предприятие Uz Truck & Bus Motors.
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