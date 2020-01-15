Политика
Lenta.ruКадыров временно передал полномочия главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности». Свои полномочия он передал председателю правительства Муслиму Хучиеву, сообщается на сайте главы республики.
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Экономика
Топилин оценил расходы на увеличение маткапитала в 100 млрд рублей
Глaва Минтруда Максим Топилин оценил расхoды на предложения президента РФ Владимира Путина по материнскому капиталу, высказанные в послании Федеральному собранию, в сумму пoрядка 100 млрд рублей в 2020 году.
Политика
Forbes выдвинул версию отставки Медведева Путиным
Как сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к правительству, в декабре Медведев обсуждал с Путиным выполнение нацпроектов, и глава государства был явно недоволен.
Политика
Путин создал рабочую группу по внесению поправок в Конституцию РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщает сайт Кремля.
Кино
Клим Шипенко раскрыл секрет кассового успеха фильма «Холоп»
Кино
Назван актерский состав сериала по «Властелину колец» от Amazon
Политика
Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство
Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Политика
Симоньян и Канделаки заявили, что Путин начал бескровную революцию
Российские телеведущие и руководители ведущих СМИ очень резко отреагировали на сделанные президентом России Владимиром Путиным заявления в ходе послания Федеральному Собранию РФ.
Политика
Климкин выразил обеспокоенность посланием Путина Федеральному собранию
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызывает "большую тревогу".
Политика
Госдума РФ завтра рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
Госдума завтра на пленарном заседании рассмотрит кандидатуру на должность премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Авто
Bentley прощается с седаном Mulsanne и мотором V8 6.75
Британская компания Bentley представила спецверсию роскошного седана Bentley 6.75 Edition by Mulliner.
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Футбол
«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»
В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Технологии
Британцы представили серийную версию самого большого воздушного судна
Британская компания Hybrid Air Vehicles представила серийную версию перспективного гибридного летательного аппарата Airlander 10, самого большого воздушного судна в мире.
Экономика
Фондовые торги в США завершились в плюсе в ожидании сделки
Внимание трейдеров сконцентрировано на торговой сделке Соединенных Штатов и Китая, подписание первой фазы которой ожидается уже на этой неделе, отмечает ПРАЙМ.
Политика
Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ
Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSB Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Происшествия
На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом
Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Авто
Китайцы выделят $12 млн на производство дешевых грузовиков в Узбекистане
Китайская компания Sinotruk International Investment Limited вложит $12,1 млн в уставной фонд производителя грузовиков JV MAN Auto-Uzbekistan и создаст на его базе совместное предприятие Uz Truck & Bus Motors.
Хоккей
Ковальчук впервые рассказал о трудностях в «Лос-Анджелес Кингз»
Российский форвард Илья Ковальчук вспомнил период, проведенный в составе «Лос-Анджелес Кингз».
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Здоровье
В поликлиниках Сахалина намерены ликвидировать очереди
В поликлиниках Сахалинской области намерены ликвидировать очереди.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи.
Футбол
Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!»
Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.
Политика
Пушков вспомнил о желании Польши разделить РФ на три части
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Политика
Федеральное собрание послание получило и ознакомилось
Федеральное собрание послание получило и ознакомилось Руководители Совета федерации, Госдумы и всех парламентских фракций поделились с журналистами своими впечатлениями от последних событий.
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