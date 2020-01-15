Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни. Свои полномочия он переложил на председателя правительства республики Муслима Хучиева, сообщает пресс-служба главы и правительства ЧР.

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Общество Власти Турции разблокировали «Википедию» Напомним, весной 2017 года турецкие власти заблокировали доступ к электронной энциклопедии из-за того, что «Википедия» якобы очерняла имидж республики, рассказывая о связях Анкары с террористами.

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Футбол Игроки «Манчестер Сити» устроили вечеринку с 22 моделями Футболисты «Манчестер Сити» устроили вечеринку после победы в матче 22-го тура чемпионата Англии над «Астон Виллой» (6:1). По информации источника, после матча с бирмингемцами игроки «горожан» без жен и подруг отправились в один из спа-центров неподалеку от Манчестера, чтобы отметить победу и развлечься.