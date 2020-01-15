Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности». Свои полномочия он передал председателю правительства Муслиму Хучиеву, сообщается на сайте главы республики.

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

Технологии Microsoft перестала поддерживать Windows 7 Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.

Общество Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Происшествия Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Биатлон Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершился женский спринт. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф.

Происшествия В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.

Политика Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.

Хоккей Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном» Информацию о подписании нового контракта между Овечкиным и «Вашингтоном» подтвердил Никлас Бэкстрём, который ранее сам поставил подпись под новым договором.

Политика Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.

Гаджеты Qualcomm снижает цены на Snapdragon 765 для борьбы с MediaTek По данным аналитика из Tianfeng International, в Qualcomm изначально рассчитывали на более высокие продажи своего Snapdragon 765 5G, но низкий спрос на чип заставил компанию снижать стоимость процессора.