Политика
Lenta.ruКадыров временно передал полномочия главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности». Свои полномочия он передал председателю правительства Муслиму Хучиеву, сообщается на сайте главы республики.
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Происшествия
В здании мировых судей в Новокузнецке произошла стрельба
В здании, в котором располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, один человек погиб.
Общество
Силуанов и Кудрин оценили расходы на реализацию предложений Путина
Для реализации предложений, прозвучавших в послании президента Федеральному собранию, потребуется вложить 400–500 млрд руб. в год.
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Автоспорт
Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
Компания Microsoft объявила, что с 14 января прекращается поддержка операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Наука
Журналы отзывают научные статьи из-за скандального расследования РАН
Российские академические журналы отзывают более 800 научных статей после расследования случаев недобросовестной публикации, сообщает Znak.com.
Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Экономика
Минфин Хакасии: субсидии районам возрастут в два раза
Все районы без исключения ждет увеличение субсидий.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Общество
Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Шоу-бизнес
Как выглядели Агутин и Варум 22 года назад: первая фотосессия супругов
В этом году Леонид Агутин и Анжелика Варум отмечают знаковую дату — 22 года с того дня, как они стали парой.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Биатлон
Экхофф выиграла спринт в Рупольдинге
На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) завершился женский спринт. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф.
Происшествия
В Чите военнослужащего подозревают в убийстве двух человек
Оперативники в Чите задержали мужчину, который, по предварительным данным, является военнослужащим, его подозревают в убийстве двух человек во время совместного распития спиртного.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.
Здоровье
Почти 650 человек болеют простудными заболеваниями в Забайкалье
За прошедшую неделю простудными заболеваниями в Забайкалье заболели 645 человек.
Хоккей
Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном»
Информацию о подписании нового контракта между Овечкиным и «Вашингтоном» подтвердил Никлас Бэкстрём, который ранее сам поставил подпись под новым договором.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Хоккей
Почему Россия проиграла Канаде на МЧМ. Онлайн с Валерием Брагиным
Обсуждаем итоги МЧМ-2020, в финале которого наша команда обидно проиграла Канаде. Ведущие — Игорь Еронко и Михаил Зислис.
Политика
Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России
В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
Гаджеты
Qualcomm снижает цены на Snapdragon 765 для борьбы с MediaTek
По данным аналитика из Tianfeng International, в Qualcomm изначально рассчитывали на более высокие продажи своего Snapdragon 765 5G, но низкий спрос на чип заставил компанию снижать стоимость процессора.
Общество
Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.