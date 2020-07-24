Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео в регионе «вплоть до заблокирования всех его счетов». Аналогичные санкции Вашингтон ранее ввел против господина Кадырова и некоторых членов его семьи.

Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео

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