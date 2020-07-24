Политика
ИзвестияКадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает телеканал «Грозный» в YouTube.
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Рамзан Кадыров объявил о введении санкций против госсекретаря США Майка Помпео
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