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Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает телеканал «Грозный» в YouTube.В источнике
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали санкции США против Кадырова

РИА Новости05:19
ИА Грозный-Информ

Командир полка им. А.А. Кадырова выступил с резкой критикой в адрес Помпео

ИА Грозный-Информвчера в 14:10
Lenta.ru

Кадыров решил ввести все доступные санкции против Помпео

Lenta.ru23:35
Интерфакс

Кадыров сообщил о «санкциях» против Помпео

Интерфакс18:33
Телекомпания Грозный

Рамзан Кадыров заявил, что Майк Помпео заказал убийство Джорджа Флойда

Телекомпания Грозныйвчера в 16:46
Чеченская Республика Сегодня

Рамзан Кадыров объявил о введении санкций против госсекретаря США Майка Помпео

Чеченская Республика Сегодня17:05
Газета.Ru

В Кремле оценили ответ Кадырова на санкции США

Газета.Ru05:15
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru02:25
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