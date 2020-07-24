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Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает телеканал «Грозный» в YouTube.В источнике
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РИА Новости

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Майка Помпео

РИА Новости02:01
Газета.Ru

Кадыров включил Помпео «во все санкции», которые есть в Чечне

Газета.Ru02:43
ИА Грозный-Информ

Командир полка им. А.А. Кадырова выступил с резкой критикой в адрес Помпео

ИА Грозный-Информвчера в 14:10
Интерфакс

Кадыров сообщил о «санкциях» против Помпео

Интерфакс18:33
Телекомпания Грозный

Рамзан Кадыров заявил, что Майкл Помпео заказал убийство Джорджа Флойда

Телекомпания Грозныйвчера в 16:46
Чеченская Республика Сегодня

Рамзан Кадыров объявил о введении санкций против госсекретаря США Майка Помпео

Чеченская Республика Сегодня17:05
Lenta.ru

Кадыров решил ввести все доступные санкции против Помпео

Lenta.ru23:35

Курян предупреждают о возможности заражения педикулезом

Поскольку педикулез, как правило, является следствием нарушения гигиенических норм, для предупреждения заражения вшами рекомендуется избегать контакта с зараженными людьми и соблюдать правила личной гигиены.
Друг для друга (Курск)вчера в 04:33
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РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Министерство финансов может временно отказаться от индексации зарплат чиновников, передаёт РБК со ссылкой на методику расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета.
RT на русском21 июля в 04:34
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Крым принял первый миллион туристов

Симферополь, 24 июля 2020, 09:41 — REGNUM Первый миллион отдыхающих приняла Республика Крым на 24 июля, об этом написал на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.
REGNUM02:41
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РФ защитила самолет Израиля от уничтожения иранскими ПВО

Власти Израиля полагают, что переброска техники в рамках соглашения между Тегераном и Дамаском поставит под угрозу авиацию Армии обороны (ЦАХАЛ), которая действует в Сирии против иранских целей.
Что происходитвчера в 08:44
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
RT на русскомвчера в 14:04
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения.
Известия00:19
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