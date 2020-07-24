Политика
ИзвестияКадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает телеканал «Грозный» в YouTube.
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Командир полка им. А.А. Кадырова выступил с резкой критикой в адрес Помпео
ИА Грозный-Информвчера в 14:10
Рамзан Кадыров заявил, что Майк Помпео заказал убийство Джорджа Флойда
Телекомпания Грозныйвчера в 16:46
Рамзан Кадыров объявил о введении санкций против госсекретаря США Майка Помпео
Чеченская Республика Сегоднявчера в 17:05
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Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа.
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Внешность новинки оформлена в стиле ретро, он не похож на современные модели линейки Haval. В основу кроссовера легла новая платформа.
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Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало вместе с двумя детьми уехал в Россию и сейчас находится в Москве.
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Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Экономика
Индекс потребительской уверенности россиян вырос на 5 процентов
"Индекс Иванова", отражающий уровень потребительской уверенности россиян во втором квартале 2020 года вырос на 5 процентных пунктов (п.п.). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, рассчитывающего индекс.
Российская газета 06:27
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата американского разведчика над Черным морем
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По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
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Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
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Песков заявил об отсутствии решений по открытию границ России
Правительство продолжает переговоры с другими государствами по открытию границ, пока решений не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
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СК предупредил об уголовной ответственности россиян, которые придут на несогласованные акции с детьми
Как пояснил ТАСС руководитель Главного следственного управления СК Андрей Стрижов.
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Около четверти россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств
В результате оказалось, что за минувший год число людей, не испытывающих проблемы с приобретением лекарственных средств, снизилось в два раза.
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Число больных коронавирусом в Ростовской области превысило 12 тысяч
На 24 июля в Ростовской области число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 12 тысяч — коварный вирус выявлен у 12 020 человек.
Kursk.com 04:21
Политика
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 16:13
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Анастасия Решетова в своем Инстаграме рассказала о том, что впервые сходила на пляж с сыном Тимати.
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ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
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Скипский отреагировал на обвинения в домогательствах к школьнице
Михаил Скипский отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
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Дарья Мороз рассказала о роли Собчак в громком разводе с Богомоловым
Режиссер Константин Богомолов и актриса Дарья Мороз развелись еще в 2018 году.
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Марсоход Perseverance прошел все предполетные тесты
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Экономика
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
Политика
Закон об упрощенном получении гражданства России вступил в силу
Федеральный закон об упрощенной процедуре получения российского гражданства вступил в силу.
Газета.Ru вчера в 17:30
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Песков отверг инициативу Помпео об участии РФ в альянсе против Китая
Песков прокомментировал слова Помпео, отметив, что РФ никогда не "дружит" против каких-либо стран независимо от цели объединений.
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Армия и оружие
Ливийская национальная армия заявила, что сбила беспилотник Турции
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Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в соборе Святой Софии в Стамбуле, где начался первый после 1934 года пятничный намаз.
Газета.Ru 06:40
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В волгоградских больницах скончались две пациентки с коронавирусом
Волгоград, 24 июля 2020, 13:34 — REGNUM Две женщины с подтверждённым коронавирусом скончались в Волгоградской области за минувшие сутки.
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