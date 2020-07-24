Политика
ИзвестияКадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает телеканал «Грозный» в YouTube.
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Общество
Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании
«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 11:20
Политика
ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре
Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Происшествия
Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае
В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19
Происшествия
В Воронеже оштрафовали участников «автопробега» с флагами Азербайджана
Воронеж, 24 июля 2020, 16:46 — REGNUM Один из участников несанкционированного автопробега, парализовавшего движение в центре Воронежа 19 июля, получил наказание в виде двух суток ареста, ещё шесть заплатят штрафы.
REGNUM 09:46
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Политика
Инициаторов Евромайдана изобличили
Бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания, который в 2014 году был соратником Петра Порошенко, изобличил инициаторов Евромайдана.
Lenta.ru 10:55
Происшествия
После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек
Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения.
Известия 00:19
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
CT news вчера в 12:19
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов россиян не ниже инфляции
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже уровня инфляции.
ФАН вчера в 07:13
Экономика
Американской экономике пообещали двойное падение
Если американские власти не согласуют новый пакет спасительных мер, экономику страны ждет очередной спад — так называемое двойное падение.
Lenta.ru 11:19
Кино
Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым
Согласно словам актера Льюиса Тана, уровень гипернасилия в экранизации видеоигры Mortal Kombat точно не уступит оригиналу.
ToDay News Ufa вчера в 08:57
Игры
Мы поиграли в Crash Bandicoot 4: It’s about Time. Бесит, как в 90-х
Игромания.ру 11:00
Автоспорт
«Формула-1» отказалась от проведения четырех этапов Гран-при
"Формула-1" отказалась от проведения четырех этапов Гран-при в Мексике, Бразилии, США и Канаде.
Газета.Ru 10:53
Здоровье
Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе
Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
Регион online вчера в 14:55
Общество
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
Игры
Продажи Ghost Of Tsushima в Японии превзошли ожидания Sony
Издание отмечает, что ранее Япония показывала себя как менее ёмкий рынок консольных видеоигр, в отличие от рынков ЕС и США, поскольку в этой стране лучше продаются игры для мобильных платформ. https: / / twitter.com / PlayStation_jp / status / 1285801898054844416 Релиз Ghost Of Tsushima состоялся 17 июля 2020 года, разработкой игры занималась студия из США Sucker Punch Productions.
REGNUM 22 июля в 16:46
Единоборства
Магомед Исмаилов заявил, что победит Александра Емельяненко нокаутом
Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 08:00
Политика
Песков ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
Россия ответила на угрозу ужесточения санкций США против проекта газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей 08:03
Общество
У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей
В «Первом решении» The Bell рассказали, что пожар произошел не по вине компании. Она подала встречный иск на 490 млн руб.
Коммерсантъ 22 июля в 09:16
Происшествия
Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД
РИА Новости 06:36
Здоровье
В Волгоградской области продлили ограничения из-за коронавируса
Срок действия существующих ограничений истекает на следующей неделе, но было принято их продлить и усилить.
МТВ онлайн 07:23
Экономика
Цена золота достигла рекордного максимума с 2011 года
В ходе торговой сессии золото подорожало на 0,6%. В данный момент за тройскую унцию на бирже необходимо заплатить около 1,9 тыс. долларов.
ГЛАС.RU 10:02
Наука
Самый древний штамм оспы найден в останках эпохи викингов
По словам авторов работы, викинги распространились по всей Европе и не только. Теперь ученые знают, что их беспокоила оспа.
Evo-rus.com 11:16
Здоровье
Россиян из групп риска начнут прививать от коронавируса в августе
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции могут начать в группах риска уже в августе.
Страна Советов on-line 06:38
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Здоровье
Американский врач назвал лучшее средство от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, доктор Муртаза Ахтер из Аризонского университета в Соединенных Штатах Америки рассказал, что заражение коронавирусной инфекцией гораздо проще предотвратить, чем потом вылечиться от коронавируса.
ToDay News Ufa 07:56
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам
Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер.
РИА Новости 10:28