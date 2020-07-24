Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает телеканал «Грозный» в YouTube.

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Происшествия Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства. 6

Происшествия В Воронеже оштрафовали участников «автопробега» с флагами Азербайджана Воронеж, 24 июля 2020, 16:46 — REGNUM Один из участников несанкционированного автопробега, парализовавшего движение в центре Воронежа 19 июля, получил наказание в виде двух суток ареста, ещё шесть заплатят штрафы. 3

Политика Инициаторов Евромайдана изобличили Бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания, который в 2014 году был соратником Петра Порошенко, изобличил инициаторов Евромайдана. 5

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Экономика Американской экономике пообещали двойное падение Если американские власти не согласуют новый пакет спасительных мер, экономику страны ждет очередной спад — так называемое двойное падение.

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