Политика

ИзвестияИзвестияКадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает телеканал «Грозный» в YouTube.
Читать в источнике
Комментировать1,7K

Подробнее о событии

В Кремле оценили ответ Кадырова на санкции США

Газета.Ru05:15

Кремль оценил решение Кадырова ввести санкции против Помпео

РБК06:10

Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Известия03:18

В Кремле прокомментировали ответ Кадырова на санкции США

РИА Новости05:19

Новости на «России 24». Кадыров запретил Помпео посещать Чечню

Вести.Ru06:24

Кадыров решил ввести все доступные санкции против Помпео

Lenta.ruвчера в 23:35

Кадыров в ответ на санкции США взял в руки автоматы

Территория новостей21 июля в 00:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Общество

Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании

«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 11:20
1
Политика

ЦИК объявил о трехдневном голосовании в сентябре

Председатель ЦИК Элла Памфилова предложила провести трехдневное голосование на выборах в сентябре.
Газета.Ru 07:06
813
Экономика

ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
2,3K
Происшествия

Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае

В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
Интерфакс 07:19
6
Происшествия

В Воронеже оштрафовали участников «автопробега» с флагами Азербайджана

Воронеж, 24 июля 2020, 16:46 — REGNUM Один из участников несанкционированного автопробега, парализовавшего движение в центре Воронежа 19 июля, получил наказание в виде двух суток ареста, ещё шесть заплатят штрафы.
REGNUM 09:46
3
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
197
Политика

Инициаторов Евромайдана изобличили

Бывший депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания, который в 2014 году был соратником Петра Порошенко, изобличил инициаторов Евромайдана.
Lenta.ru 10:55
5
Происшествия

После драк армян и азербайджанцев в Москве задержаны 25 человек

Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
Коммерсантъ 11:03
45
Экономика

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил за введение дополнительного сбора с прибыли от продаж алкогольной и табачной продукции на развитие здравоохранения.
Известия 00:19
174
Футбол

Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу

CT news вчера в 12:19
5
Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов россиян не ниже инфляции

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже уровня инфляции.
ФАН вчера в 07:13
725
Экономика

Американской экономике пообещали двойное падение

Если американские власти не согласуют новый пакет спасительных мер, экономику страны ждет очередной спад — так называемое двойное падение.
Lenta.ru 11:19
Кино

Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым

Согласно словам актера Льюиса Тана, уровень гипернасилия в экранизации видеоигры Mortal Kombat точно не уступит оригиналу.
ToDay News Ufa вчера в 08:57
25
Игры

Мы поиграли в Crash Bandicoot 4: It’s about Time. Бесит, как в 90-х

Игромания.ру 11:00
Автоспорт

«Формула-1» отказалась от проведения четырех этапов Гран-при

"Формула-1" отказалась от проведения четырех этапов Гран-при в Мексике, Бразилии, США и Канаде.
Газета.Ru 10:53
1
Здоровье

Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе

Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
Регион online вчера в 14:55
34
Общество

Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры

Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
26
Игры

Продажи Ghost Of Tsushima в Японии превзошли ожидания Sony

Издание отмечает, что ранее Япония показывала себя как менее ёмкий рынок консольных видеоигр, в отличие от рынков ЕС и США, поскольку в этой стране лучше продаются игры для мобильных платформ. https: / / twitter.com / PlayStation_jp / status / 1285801898054844416 Релиз Ghost Of Tsushima состоялся 17 июля 2020 года, разработкой игры занималась студия из США Sucker Punch Productions.
REGNUM 22 июля в 16:46
Единоборства

Магомед Исмаилов заявил, что победит Александра Емельяненко нокаутом

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с соотечественником Александром Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 08:00
23
Политика

Песков ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»

Россия ответила на угрозу ужесточения санкций США против проекта газопровода «Северный поток-2».
Общественная служба новостей 08:03
131
Общество

У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей

В «Первом решении» The Bell рассказали, что пожар произошел не по вине компании. Она подала встречный иск на 490 млн руб.
Коммерсантъ 22 июля в 09:16
223
Происшествия

Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД

РИА Новости 06:36
16
Здоровье

В Волгоградской области продлили ограничения из-за коронавируса

Срок действия существующих ограничений истекает на следующей неделе, но было принято их продлить и усилить.
МТВ онлайн 07:23
40
Экономика

Цена золота достигла рекордного максимума с 2011 года

В ходе торговой сессии золото подорожало на 0,6%. В данный момент за тройскую унцию на бирже необходимо заплатить около 1,9 тыс. долларов.
ГЛАС.RU 10:02
Наука

Самый древний штамм оспы найден в останках эпохи викингов

По словам авторов работы, викинги распространились по всей Европе и не только. Теперь ученые знают, что их беспокоила оспа.
Evo-rus.com 11:16
7
Здоровье

Россиян из групп риска начнут прививать от коронавируса в августе

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции могут начать в группах риска уже в августе.
Страна Советов on-line 06:38
725
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
718
Здоровье

Американский врач назвал лучшее средство от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, доктор Муртаза Ахтер из Аризонского университета в Соединенных Штатах Америки рассказал, что заражение коронавирусной инфекцией гораздо проще предотвратить, чем потом вылечиться от коронавируса.
ToDay News Ufa 07:56
17
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
215
Общество

ВТО поддержала Россию в споре с ЕС по энергокорректировкам

Группа арбитров Всемирной торговой организации поддержала позицию России в споре с Евросоюзом по методике антидемпинговых мер.
РИА Новости 10:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное