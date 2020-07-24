Политика
ИзвестияКадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает телеканал «Грозный» в YouTube.
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Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
РИА Новости 07:14
Общество
Молодые семьи получат выплаты на покупку жилья комфорткласса
Молодые семьи, участвующие в программе обеспечения доступным жильем, смогут получить выплаты на покупку квартир комфорткласса, сообщает пресс-служба кабмина.
Москва 24 09:54
Политика
Путин рассказал Трампу о мерах борьбы с коронавирусом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, о чем конкретно шла речь в телефонном разговоре президентов России и США, в той части, которая касалась коронавируса.
Российская газета 06:30
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 10:41
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Футбол
«Рубин» не продаст Кварацхелию другим клубам РПЛ
Казанский "Рубин" не продаст грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию другим клубам Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 11:59
Шоу-бизнес
Жена Буйнова рассказала о здоровье певца после операции
Поклонники творчества Буйнова забеспокоились о состоянии здоровья певца после его публикации в Instagram, сделанной в среду, 22 июля.
Слово и Дело 07:23
Общество
ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета 11:52
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня 22 июля в 06:08
Армия и оружие
Иран подал жалобу из-за перехвата самолета американским истребителем
Газета.Ru 04:45
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Ведомости вчера в 22:44
Политика
В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии
RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости 04:57
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 09:58
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском вчера в 14:04
Происшествия
Жертвами ДТП с поездом и машиной на Алтае стали два человека
Два человека погибли, по уточненным данным, и двое пострадали при столкновении грузового поезда и пожарной машины в Алтайском крае.
Известия 12:08
Политика
Саркози считает Путина человеком, который всегда держит слово
Бывший президент Франции Николя Саркози, возглавлявший республику в 2007-2012 годах, считает российского лидера Владимира Путина человеком, последовательно приверженному своему слову.
ТАСС 10:50
Армия и оружие
Forbes: Россия создаёт роботизированный танк для уничтожения беспилотников
Актуальные Новости 12:12
Общество
Кабмин разрешил въезд в Россию гражданам Турции, Британии и Танзании
«Для граждан трёх стран — Великобритании, Турции и Танзании — снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 11:20
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета 02:46
Общество
В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными
В России детские пособия предложили сделать ежемесячными. Речь идет о сумме в 10 тысяч рублей.
ФедералПресс вчера в 06:42
Наука
Немецкие ученые связали передачу COVID-19 с работой кондиционеров
Проанализировав вспышку болезни, произошедшую в мае на крупнейшем в Германии мясокомбинате (заболели более 1,4 тыс. человек), ученые из Центра по исследованию инфекционных заболеваний имени Гельмгольца в Брауншвейге (HZI) пришли к выводу, что при определенных условиях вирус может передаваться от одного человека другому, даже если между ними не 1,5–2 метра, а все восемь.
РБК 11:50
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
Здоровье
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями
Вторая волна коронавируса ожидается с более опасными последствиями.
Evo-rus.com 22 июля в 23:55
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии
Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле в пятницу, 24 июля.
Известия 08:41
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Кино
Режиссер Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон выразил восхищение тем, каким получается «Аватар 2», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:13
Политика
ЦИК одобрил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября
Как пояснила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, голосование в течение трех дней в этом году в обязательном порядке пройдет в 41 регионе РФ.
Российская газета 06:49