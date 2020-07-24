Политика
ИзвестияКадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает телеканал «Грозный» в YouTube.
Читать в источнике
Оценить2,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Рамзан Кадыров объявил о введении санкций против госсекретаря США Майка Помпео
Чеченская Республика Сегоднявчера в 17:05
Командир полка им. А.А. Кадырова выступил с резкой критикой в адрес Помпео
ИА Грозный-Информвчера в 14:10
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
Происшествия
В Москве начали проверку из-за избиения водителя скорой помощи
В Москве организована служебная проверка по факту избиения охранником водителя скорой помощи в больнице имени Филатова.
RT на русском 15:56
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news вчера в 14:27
Политика
В США не оценили предложение РФ о контроле над вооружениями в космосе
В Госдепартаменте считают неудачными инициативы России и Китая заключить договор с США о контроле над вооружениями в космосе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова помощника госсекретаря США по международной безопасности Кристофера Форда.
Газета.Ru 15:32
Единоборства
Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире ACA 107
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов победил соотечественника Александра Емельяненко на турнире по смешанным единоборствам ACA 107, который проходит в Сочи.
RT на русском 15:14
Происшествия
В Союзе армян России заявили о встрече с представителями ГУ МВД и УФСБ по Москве
В сообщении утверждается, что встреча состоялась в управлении ФСБ по Москве и Московской области, на ней присутствовали замначальника УФСБ Андрей Яценко и замначальника ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев.
ТАСС 15:52
Наука
Протез ноги с коленом научили обходить препятствия
Американские специалисты создали новый алгоритм для управления активными протезами ног выше колена.
ИнфоСМИ 14:02
Футбол
Азмун и Дзюба стали лучшими бомбардирами чемпионата России по футболу
CT news вчера в 12:19
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 07:36
Гаджеты
В России стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года
Устройство отличается черным керамическим корпусом, системой камер из 5 модулей, которые позволяют снимать с 10-кратным увеличением.
Evo-rus.com 11:06
Экономика
Цена золота превысила $1900 за унцию впервые с сентября 2011 года
Рекордный уровень по золоту был установлен почти девять лет назад — 6 сентября 2011 года за унцию давали $1923,7.
РБК 09:22
Технологии
Microsoft расширила принудительное обновление Windows 10
Обновление Windows 10 May 2020 Update будет принудительно устанавливаться на старые версии операционной системы, сообщается 22 июля на сайте компании.
ИА Красная Весна 13:41
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Известия 10:18
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com вчера в 12:28
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Ведомости вчера в 22:44
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
21 июля начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Новые автомобили 22 июля в 05:37
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Происшествия
Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе
Известия вчера в 20:40
Происшествия
Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов
Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости.
Российская газета 13:19
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
В Москве рассказали о штрафах магазинам за нарушение масочного режима
В Москве предприятия торговли в Москве были оштрафованы более 5 тыс. раз за нарушение масочного режима со стороны продавцов и посетителей.
RT на русском 11:50
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Происшествия
Российская журналистка пожаловалась на угрозы убийством
Главный редактор портала «Даптар», посвященного жизни женщин на Северном Кавказе, Светлана Анохина пожаловалась на то, что ей поступили угрозы убийством.
Lenta.ru 13:51
Здоровье
Медики назвали факторы, предупреждающие о риске развития рака желудка
Первыми признаками рака желудка являются ухудшение концентрации внимания, сонливость или бессонница, метеоризм, потеря аппетита, тошнота, отрыжка и изжога.
Live24 11:27
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым
Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН вчера в 15:29
Здоровье
Пять крупных очагов коронавируса остается в Волгоградской области
Самые большие - в строительной организации и в Урюпинском ПНИ, где заразились коронавирусом более двухсот человек.
КП - Волгоград 07:01
Общество
Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле
Речь идет об обысках в Национальной компьютерной корпорации, а также в компаниях Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко» и Maykor, о которых 15 июня сообщило издание TAdviser.
РБК вчера в 09:49
Общество
Театрам рекомендовали исключить спектакли с массовыми сценами
Роспотребнадзор рекомендует исключить в театрах спектакли с хоровыми и массовыми сценами, следует из документа, опубликованного в пятницу на сайте ведомства.
РИА Новости 09:12