Политика
ToDay News UfaКадыров ввёл в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Санкции против госсекретаря США Майка Помпео введены в Чечне, сообщает ToDay News Ufa. К Помпео планируется применить все возможные санкции, предусмотренные законодательством республики, «вплоть до заблокирования всех его счетов».
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Командир полка им. А.А. Кадырова выступил с резкой критикой в адрес Помпео
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Рамзан Кадыров объявил о введении санкций против госсекретаря США Майка Помпео
Чеченская Республика Сегоднявчера в 17:05
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В результате были ранены двое военнослужащих.
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