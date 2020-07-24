Санкции против госсекретаря США Майка Помпео введены в Чечне, сообщает ToDay News Ufa. К Помпео планируется применить все возможные санкции, предусмотренные законодательством республики, «вплоть до заблокирования всех его счетов».

Кадыров ввёл в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

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