Политика

ToDay News UfaToDay News UfaКадыров ввёл в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

Санкции против госсекретаря США Майка Помпео введены в Чечне, сообщает ToDay News Ufa. К Помпео планируется применить все возможные санкции, предусмотренные законодательством республики, «вплоть до заблокирования всех его счетов».
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