ГРОЗНЫЙ, 8 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выделил деньги на выкуп невест для 207 женихов, у которых нет средств из-за последствий карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман республики. На эти цели будут потрачены деньги фонда Ахмата-Хаджи Кадырова.

с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона. Семьи женихов получат по 50 тыс. руб. на обряд бракосочетания.

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