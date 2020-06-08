ГРОЗНЫЙ, 8 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выделил деньги на выкуп невест для 207 женихов, у которых нет средств из-за последствий карантина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Духовного управления мусульман республики. На эти цели будут потрачены деньги фонда Ахмата-Хаджи Кадырова.

с чего всё началось

Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился предоставить более 200 женихам, которые имеют финансовые трудности из-за пандемии, средства на выкуп невест. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман республики.

Кадыров выделил женихам деньги на выкуп невест в Чечне

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