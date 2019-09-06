Футбол
Газета.RuКадыров высказался об УДО Кокорина и Мамаева
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о решении суда об условно-досрочном освобождении экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает ТАСС.
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Рамзан Кадыров о Кокорине и Мамаеве: «Нужно помочь им вернуться к нормальной жизни»
Чеченская Республика Сегоднявчера в 06:11
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Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершен — Москалькова
Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила сегодня, 7 сентября, что обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной фактически завершен и самолеты с обмениваемыми лицами скоро приземляться в Москве и Киеве.
REGNUM 06:21
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Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион
Начать расследование в отношении Гуаидо призвал глава государства Николас Мадуро, заявила ранее вице-президент республики Дельси Родригес.
РБК вчера в 13:35
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Россия и Украина сегодня обмениваются заключенными
Россия и Украина проводят обмен заключёнными. Около часа назад самолёты почти одновременно вылетели из Киева и Москвы.
Эхо Москвы 06:00
Общество
На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.
Российская газета 05 сентября в 21:33
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Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05 сентября в 08:26
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Овечкин: «Было бы круто забить 700 голов и попасть в историю»
Забив 50 голов, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поделит 7-е место в истории НХЛ (708 голов) с Майком Гартнером и по пути обойдет Люка Робитайла (668), Теему Селянне (684), Марио Лемье (690), Стива Айзермана (692) и Марка Мессье (694).
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Политика
Освобожденные Киевом россияне готовятся к вылету в Москву
Самолет с россиянами, об освобождении которых договаривались Москва и Киев, готовится к вылету из украинского аэропорта "Борисполь".
РИА Новости 03:54
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Лолита назвала причину расставания с мужем
РИА Новости 03:18
Общество
Мэр Днепра открыл ставший предметом спора с Зеленским мост
Мэр города Днепр Борис Филатов открыл мост, из-за которого ранее поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Известия 05:06
Политика
Взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось.
Взгляд.ру 06:30
Политика
Глава Пентагона посоветовал России «вести себя как нормальная страна»
Французский лидер призывал пересмотреть отношения с Москвой, без которой невозможно обеспечить безопасность в Европе, а также заявлял о завершении эпохи западного доминирования в мире на фоне укрепления Китая и России.
Известия 06:20
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент России Владимир Путин поздравил москвичей, гостей столицы и руководство мегаполиса с Днем города.
РИА Новости 05:15
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:12
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль
МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru вчера в 17:36
Теннис
Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.
РБК вчера в 23:01
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Политика
Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.
Российская газета 04:16
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Знаменитый Apple Store в Нью-Йорке готовится к открытию
Еще в начале 2017 года, знаменитый Apple Store, что располагается на Авеню в Нью-Йорке, закрыли на реконструкцию, которая длилась более двух лет.
The GEEK вчера в 12:50
Происшествия
В Петербурге сто человек эвакуировали из многоэтажки из-за возгорания
Сто человек эвакуировали из 24-этажного жилого дома в Санкт-Петербурге из-за короткого замыкания и возгорания электропроводки, в настоящее время открытое горение ликвидировано, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 05:05
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными.
Lenta.ru 06:30
Культура
Мединский открыл музейную выставку в День города в Москве
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Происшествия
Турист из России утонул во Вьетнаме
REGNUM 02:32
Технологии
Паром без пара: в России появятся электрические суда для переправ
Электрические паромы позволят заменить устаревшие дизельные суда на экологичный транспорт, который требует вдвое меньше расходов на эксплуатацию.
Известия вчера в 17:02
Театры
Мединский рассказал о ремонте и реконструкции российских театров
Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский 6 сентября рассказал на Петербургском культурном форуме, что в ближайшее время на территории страны десятки театров будут реконструированы или отремонтированы.
Вечерняя Москва вчера в 10:28
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Джонсон не исключил нарушения закона для выхода из ЕС в срок
Премьер Британии Борис Джонсон не исключает, что для выхода из ЕС в срок, придется нарушить закон, сообщает Telegraph.
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