Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о решении суда об условно-досрочном освобождении экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает ТАСС.

Кадыров высказался об УДО Кокорина и Мамаева

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной завершен — Москалькова Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила сегодня, 7 сентября, что обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной фактически завершен и самолеты с обмениваемыми лицами скоро приземляться в Москве и Киеве.

Политика Генпрокуратура Венесуэлы заподозрила Гуаидо в попытке продать регион Начать расследование в отношении Гуаидо призвал глава государства Николас Мадуро, заявила ранее вице-президент республики Дельси Родригес.

Политика Россия и Украина сегодня обмениваются заключенными Россия и Украина проводят обмен заключёнными. Около часа назад самолёты почти одновременно вылетели из Киева и Москвы.

Общество На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан» Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.

Политика Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".

Хоккей Овечкин: «Было бы круто забить 700 голов и попасть в историю» Забив 50 голов, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поделит 7-е место в истории НХЛ (708 голов) с Майком Гартнером и по пути обойдет Люка Робитайла (668), Теему Селянне (684), Марио Лемье (690), Стива Айзермана (692) и Марка Мессье (694).

Политика Освобожденные Киевом россияне готовятся к вылету в Москву Самолет с россиянами, об освобождении которых договаривались Москва и Киев, готовится к вылету из украинского аэропорта "Борисполь".

Общество Мэр Днепра открыл ставший предметом спора с Зеленским мост Мэр города Днепр Борис Филатов открыл мост, из-за которого ранее поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось.

Политика Глава Пентагона посоветовал России «вести себя как нормальная страна» Французский лидер призывал пересмотреть отношения с Москвой, без которой невозможно обеспечить безопасность в Европе, а также заявлял о завершении эпохи западного доминирования в мире на фоне укрепления Китая и России.

Футбол Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.

Общество Путин поздравил москвичей с Днем города Президент России Владимир Путин поздравил москвичей, гостей столицы и руководство мегаполиса с Днем города.

Происшествия Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.

Транспорт МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.

Теннис Медведев в финале US Open сыграет с Надалем Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.

Политика Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.

Гаджеты Знаменитый Apple Store в Нью-Йорке готовится к открытию Еще в начале 2017 года, знаменитый Apple Store, что располагается на Авеню в Нью-Йорке, закрыли на реконструкцию, которая длилась более двух лет.

Происшествия В Петербурге сто человек эвакуировали из многоэтажки из-за возгорания Сто человек эвакуировали из 24-этажного жилого дома в Санкт-Петербурге из-за короткого замыкания и возгорания электропроводки, в настоящее время открытое горение ликвидировано, сообщает городское ГУМЧС.

Политика Россия и Украина обменялись заключенными Между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными.

Культура Мединский открыл музейную выставку в День города в Москве Министр культуры, обращаясь к руководителям частных музеев, чьи экспозиции представлены в выставочном центре "Сокольники", назвал их самородками России.

Технологии Паром без пара: в России появятся электрические суда для переправ Электрические паромы позволят заменить устаревшие дизельные суда на экологичный транспорт, который требует вдвое меньше расходов на эксплуатацию.

Театры Мединский рассказал о ремонте и реконструкции российских театров Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский 6 сентября рассказал на Петербургском культурном форуме, что в ближайшее время на территории страны десятки театров будут реконструированы или отремонтированы.