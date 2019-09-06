Футбол
Газета.RuКадыров высказался об УДО Кокорина и Мамаева
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о решении суда об условно-досрочном освобождении экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить75
Подробнее о событии
Показать все источники
Рамзан Кадыров о Кокорине и Мамаеве: «Нужно помочь им вернуться к нормальной жизни»
Чеченская Республика Сегоднявчера в 06:11
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:33, Вашингтон
Политика
Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»
Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:56
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу по УДО
8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев.
Спорт-Экспресс вчера в 02:57
Космос
Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю
Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 18:09
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Газета.Ru вчера в 01:17
Экономика
НОВАТЭК уточнил сроки запуска «Арктик СПГ-2»
Объем вложений для запуска «Арктик СПГ-2» на полную мощность оценивается в $21,3 млрд.
РБК 05 сентября в 05:04
Футбол
Кокорин рассказал о своем физическом состоянии
Футболист вышел по УДО и готов подписать контракт с «Зенитом». По словам Кокорина, в последнее время его физическая форма все лучше и лучше.
Нева Спорт 02:33
Политика
Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Футбол
«Ювентус» рассчитывает бесплатно подписать двух игроков «Тоттенхэма»
Как сообщает Daily Mail, руководство "Ювентуса" планирует бесплатно подписать сразу двух игроков "Тоттенхэма" летом 2020 года.
Sport.ru вчера в 12:59
Армия и оружие
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Футбол
«СКА-Хабаровск» обыграл «Авангард» и вышел на четвертое место в ФНЛ
ProstoProSport 02:56
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить
Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, предусматривающий, что лица, не достигшие 18 лет, после успешной сдачи экзамена на водительские права смогут сесть за руль в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещенного на сайте ведоства.
РИА Новости вчера в 18:02
Политика
Иран принял решение скапливать отработанный уран
Решение накапливать отработанный уран приняли власти Ирана в связи с отказом от выполнения части обязательств по ядерной сделке.
REGNUM 03:24
Авто
Советский грузовик ЗАЗ‑970 «Точило», так и не вышедший в серию
Яркий пример – грузовичок ЗАЗ-970 «Точило» вагонной компоновки, созданный на базе «Запорожца» в 1962 году.
Автоновости дня 00:21
Общество
Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу
РИА Новости вчера в 19:01
Общество
На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.
Российская газета 05 сентября в 21:33
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия 05 сентября в 19:57
Футбол
Гол Неймара принес Бразилии ничью в матче с Колумбией
ProstoProSport вчера в 23:41
Армия и оружие
В США испытали четыре баллистические ракеты Trident II
Испытания четырёх баллистических ракет Trident II проведены в Калифорнии, сообщает Стратегическое командование ВС США.
REGNUM вчера в 18:07
Теннис
Медведев стал первым финалистом US Open
Медведев быстро повел в счете и довел дело до победы. Первый раз в карьере он вышел в финал турнира Большого шлема.
Российская газета вчера в 19:02
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Газета.Ru вчера в 23:37
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Космос
Китайский луноход «Юйту-2» вновь вошел в спящий режим на обратной стороне Луны
Китайский луноход "Юйту-2" приостановил работу по изучению обратной стороны Луны и вошел в спящий режим.
ТАСС 02:35
Шоу-бизнес
Лолита Милявская назвала главную ошибку в браке с Дмитрием Ивановым
OAnews вчера в 15:00
Происшествия
Российский турист утонул во Вьетнаме
Российский турист утонул на вьетнамском курорте Муйне (провинция Биньтхуан).
Известия 01:46
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33