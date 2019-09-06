Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о решении суда об условно-досрочном освобождении экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, передает ТАСС.

Кадыров высказался об УДО Кокорина и Мамаева

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