Политика
Российская газетаКадыров высказался об убийстве военными США генерала Сулеймани
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на убийство американскими военными в Багдаде командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. По его словам, действия Вашингтона на Ближнем Востоке способны привести к непредсказуемым последствиям.
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Многие политики, включая и чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона. Такая озабоченность звучит сегодня и из уст представителей МИД России и других должностных лиц… Это не может оставить никого равнодушным.
— Рамзан Кадыров, российский политикЕвразия Daily 00:59
с чего всё началось
Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в своем Telegram-канале.Lenta.ruвчера в 19:10
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«США толкают Иран в ядерную программу»: политолог о реакции на гибель Сулеймани
Пятый каналвчера в 06:51
Рамзан Кадыров выразил озабоченность действиями США на Ближнем Востоке
Телекомпания Грозныйвчера в 11:56
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