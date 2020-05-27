Общество

Национальная служба новостейНациональная служба новостейКадыров замечен с катетером на руке во время совещания

Медицинский катетер разглядели журналисты на руке главы Чечни Рамзана Кадырова во время совещания после неофициальных сообщений о госпитализации. Видео было снято журналистами ЧГТРК «Грозный» на совещании в Грозном оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции 26 мая.
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Телеканал удалил сюжет с катетером на руке Кадырова

Lenta.ru12:23

«Умышленно вышел в народ и спокойно ходит». Рамзан Кадыров появился на совещании и встретился с врачами грозненских больниц с катетером на руке и без маски

Новая газета05:14

Рамзан Кадыров пришел на совещание оперативного штаба в Грозном с медицинским катетером на руке

Эхо Москвы10:32

Кадыров замечен с катетером на руке во время совещания

Национальная служба новостей10:17

Журналисты заметили на руке Кадырова медицинский катетер

Московский Комсомолец09:00

СМИ: Кадыров появился в телеэфире с катетером на руке

Росбалт06:25

Кадыров пришел на совещание оперштаба в Грозном с катетером на руке

Дождь10:41
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РБК 13:27
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Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
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Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет

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Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
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Высокую заразность коронавируса связали с его необычным свойством

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В России утвердили правила профилактики коронавируса

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