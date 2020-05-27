Медицинский катетер разглядели журналисты на руке главы Чечни Рамзана Кадырова во время совещания после неофициальных сообщений о госпитализации. Видео было снято журналистами ЧГТРК «Грозный» на совещании в Грозном оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции 26 мая.

Кадыров замечен с катетером на руке во время совещания

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