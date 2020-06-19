Общество
РИА НовостиКадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что власти не урегулировали ситуацию с "творящими беспредел наркоторговцами", которые избили юношу.
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Кадыров оправдал чеченцев, устроивших вместе с арабами беспорядки во Франции
Московский Комсомолец13:48
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Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes 02:04
Политика
Леонид Гозман попросил СК возбудить уголовное дело в отношении Владимира Путина из-за парада Победы и голосования по поправкам
Гозман просит СК возбудить дело по статьям о приготовлении к преступлению и убийстве двух и более лиц "по факту приготовления к убийству путем принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания".
Snob.ru 07:32
Кино
Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом?
Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.
REGNUM 17 июня в 03:48
Политика
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса
Лидеры 27 стран ЕС ожидаемо провалили переговоры по долгосрочному плану спасения Европы от последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru 15:53
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Политика
Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию
Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд.
News.ru 13:22
Авто
Опубликовали изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»
История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru 08:57
Политика
Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера
Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Политика
Песков оценил возможность Польши создать угрозу для России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в эфире Первого канала, в каком случае Польша может создать ситуацию, угрожающую России.
RT на русском 15:09
Шоу-бизнес
Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела
Privet-Rostov.ru 03:38
Политика
В России появились орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В России появились новые награды - Орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Вести.Ru 08:15
Культура
Концерт на Мамаевом кургане в Волгограде покажут всей России
Волгоград, 17 июня 2020, 17:38 — REGNUM Праздничный концерт, который запланирован на 24 июня, пройдёт на Мамаевом кургане в Волгограде.
REGNUM 17 июня в 10:38
Происшествия
Начальник районного отдела ГИБДД арестован на Ставрополье за взятки
Следователи задержали начальника отдела ГИБДД в Кочубеевском районе Ставропольского края, подозреваемого во взяточничестве.
Известия 14:40
Общество
Главный соперник Лукашенко задержан за противоправную деятельность
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Виктора Бабарико. Об этом рассказал адвокат кандидата Александр Пыльченко.
Вести.Ru вчера в 10:40
Футбол
17-летний вратарь «Ростова» Попов отразил пенальти Заболотного
На 27-й минуте Антон Заболотный не реализовал пенальти. Удар экс-форварда «Зенита» отразил вратарь Денис Попов.
Бомбардир.ру 13:39
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" Михаила Ефремова.
РИА Новости 14:01
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Володин заявил, что «после Путина будет Путин»
По словам политика, российский лидер заложил фундамент, который будет учитывать следующий президент России.
Evo-rus.com 08:45
Общество
В Подмосковье назвали даты открытия детских лагерей и фитнес-центров
«Возобновление деятельности организации отдыха допускается с даты направления уведомления о готовности объекта организации отдыха в адрес министерства социального развития Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но не ранее 15 июля 2020 года», – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.
Взгляд.ру 13:20
Футбол
Тренер «Сочи» Федотов: «До последнего не знали состав „Ростова“. У нас сражение за место в РПЛ»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча РПЛ с «Ростовом» (1:10), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Sports.ru 15:52
Общество
Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 16:07
Здоровье
Врач рассказал о пользе и вреде фейсбилдинга
Телеканал 360° вчера в 05:37
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Интернет
«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения
В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion 15:34
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Газета.Ru 09:48