Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что власти не урегулировали ситуацию с "творящими беспредел наркоторговцами", которые избили юношу.

Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

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