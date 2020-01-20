Политика
Российская газетаКадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни
Глава Чечни Республики Рамзан Кадыров заявил, что ему не предлагали должности за пределами республики. Об этом он сказал на совещании в правительстве региона.
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Политика
Подарок на трёхлетие президентства Трампа – начало импичмента в Сенате
В субботу, 18 января, демократы передали в Сенат подробное обоснование импичмента: президент использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод, а затем попытался скрыть этот замысел, запрещая чиновникам давать показания и тем самым мешая Конгрессу провести расследование.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Экономика
На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров
По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
Политика
Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя
Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
Политика
Путин поручил создать организацию по реализации нацполитики
Президент России Владимир Путин поручил создать общероссийскую организацию, осуществляющую деятельность по реализации государственной национальной политики.
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Футбол
Ракицкий: не умею выпендриваться. Не знаю, как это делается
Ракицкий перешёл в «Зенит» в конце января 2019 года из донецкого «Шахтёра», за который выступал на протяжении всей карьеры.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Культура
Первый канал покажет сериал «Ученица Мессинга»
Общество
Алкоголь уберут из системы «все включено» на Майорке и Ибице
Алкоголь в нелимитированных количествах будет запрещен на Балеарских островах.
Политика
Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки
Политика
Кремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию
Три источника, близких к администрации президента, рассказали журналистам о том, что в Кремле предварительно наметили дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби
Полиция Абу-Даби задержала рэпера Гуфа в аэропорту города из-за дебоша в самолете.
Армия и оружие
Луганский снайпер точным выстрелом ликвидировал оккупанта из 72-й бригады ВСУ
В минувшую субботу, 18 января снайпер луганских ополченцев ликвидировал старшего солдата 72-й отдельной механизированной бригады «имени Чёрных Запорожцев».
Шоу-бизнес
Борис Клюев рассказал о смерти сына
Единственный ребенок актера Бориса Клюева умер в возрасте 24 лет. Об этом сам артист рассказал в эфире телеканала «Россия».
Общество
Алексей Мордашов заявил о планах создать российский Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер Алексей Мордашов заявил о планах создать российский аналог Amazon, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg и ТАСС.
Происшествия
В здании ЦИК в Киеве обнаружен труп
В здании Центральной избирательной комисии (ЦИК) на Печерске в Киеве обнаружено тело мужчины.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Музыка
Священники покорили жюри французского «Голоса» русской песней
Пять священников исполнили в эфире французского музыкального телешоу «Голос» русскую песню, чем покорили жюри конкурса и зрителей.
Общество
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации.
Шоу-бизнес
Фотография Елены Яковлевой без макияжа напугала поклонников
Фотография популярной российской актрисы Елены Яковлевой без макияжа напугала ее поклонников.
Общество
В России могут создать аналог GitHub за 2 млрд рублей
Министерство экономического развития предложило создать в России аналог принадлежащего Microsoft сервиса GitHub — хранилища открытого кода за 2,1 млрд рублей, сообщает 20 января «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный министерством и Сбербанком федеральный проект «Искусственный интеллект».
Гаджеты
Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат до 20 ГБ памяти GDDR6
Первыми должны выйти GeForce RTX 3080 и RTX 3070, а китайскому интернет-ресурсу уже стали известны некоторые характеристики этих видеокарт.
Происшествия
Жительница тульской многоэтажки обнаружила в туалете змею
Транспорт
В ЗакСе обсудили транспортную реформу
В понедельник, 20 января, в петербургском парламенте состоялось заседание постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству.