Политика

Российская газетаРоссийская газетаКадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни

Глава Чечни Республики Рамзан Кадыров заявил, что ему не предлагали должности за пределами республики. Об этом он сказал на совещании в правительстве региона.
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