Глава Чечни Республики Рамзан Кадыров заявил, что ему не предлагали должности за пределами республики. Об этом он сказал на совещании в правительстве региона.

Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни

Политика Подарок на трёхлетие президентства Трампа – начало импичмента в Сенате В субботу, 18 января, демократы передали в Сенат подробное обоснование импичмента: президент использовал официальные полномочия для давления на иностранное правительство с тем, чтобы вмешаться в выборы в США ради собственных личных политических выгод, а затем попытался скрыть этот замысел, запрещая чиновникам давать показания и тем самым мешая Конгрессу провести расследование.

Энергетика Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти "Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

Политика Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).

Шоу-бизнес Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.

Политика Кремль выбрал дату голосования по поправкам в Конституцию Три источника, близких к администрации президента, рассказали журналистам о том, что в Кремле предварительно наметили дату всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Шоу-бизнес Борис Клюев рассказал о смерти сына Единственный ребенок актера Бориса Клюева умер в возрасте 24 лет. Об этом сам артист рассказал в эфире телеканала «Россия».

Общество Алексей Мордашов заявил о планах создать российский Amazon Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер Алексей Мордашов заявил о планах создать российский аналог Amazon, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg и ТАСС.

Общество ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации.

Общество В России могут создать аналог GitHub за 2 млрд рублей Министерство экономического развития предложило создать в России аналог принадлежащего Microsoft сервиса GitHub — хранилища открытого кода за 2,1 млрд рублей, сообщает 20 января «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанный министерством и Сбербанком федеральный проект «Искусственный интеллект».