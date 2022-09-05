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Кадыров заявил, что никогда не оставит работу в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не перейдет с работы в республике в «другое ведомство».
Известия
По словам Кадырова, рекорд по длительности работы на посту главы региона составляет 27 лет.
ТАСС
«Уйти могу, только спросив народ и Президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск», — написал Кадыров.
РБК
В видео, опубликованном в Telegram, Кадыров также заверил, что никогда не перейдет с работы в Чечне "в другое ведомство".
РИА Новости

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