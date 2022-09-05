ИзвестияКадыров заявил, что никогда не оставит работу в ЧечнеГлава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что никогда не перейдет с работы в республике в «другое ведомство».ИзвестияПо словам Кадырова, рекорд по длительности работы на посту главы региона составляет 27 лет.ТАСС«Уйти могу, только спросив народ и Президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск», — написал Кадыров.РБКВ видео, опубликованном в Telegram, Кадыров также заверил, что никогда не перейдет с работы в Чечне "в другое ведомство".РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruSmotrim.ruВ ТатарстанеАбзацГлавный региональныйЯмал-МедиаStarHit.ruВечерняя МоскваАргументы и ФактыLife.ruГазета.Rue1.ruSport24.ruПрофильТелеканал 360°РосбалтREGNUMПодробнее о событииГлава Чечни Кадыров призвал оставить разговоры о его бессрочном отпускеLenta.ru17:58Кадыров заявил о намерении остаться на посту главы ЧечниТАСС18:09Кадыров заявил, что не намерен покидать пост главы ЧечниИнтерфакс18:09Глава Чечни Кадыров заявил, что никогда не оставит работу в республикеРИА Новости17:58Рамзан Кадыров: просто так уйти я, конечно, не имею праваРБК18:28Кадыров опроверг намерение уйти с поста главы ЧечниВзгляд.ру17:53Кадыров объяснил свои нашумевшие слова о бессрочном отпускеSport24.ru17:38Показать ещёОценить276Поделиться