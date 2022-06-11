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Кадыров заявил, что в Чечне начнут искать новые нефтегазовые месторождения

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе начнут поиски новых месторождений нефти и газа.
Газета.Ru
Также специалисты пробурят скважину для разведки нефтяных и газовых месторождений.
РБК
Сам Козлов рассказал журналистам, что разведкой займутся специалисты Роснедр, передает ТАСС.
РБК
В Чечне уже действуют несколько нефтяных месторождений, в том числе Датыхский и Предгорненский нефтегазовые участки.Также нефть добывают на Родниково-Северо-Ханкальском и Южно-Суворовском участках.
РБК

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Кадыров рассказал о планах искать в Чечне новые нефтяные месторождения
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