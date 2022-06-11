Газета.RuКадыров заявил, что в Чечне начнут искать новые нефтегазовые месторожденияГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе начнут поиски новых месторождений нефти и газа.Газета.RuТакже специалисты пробурят скважину для разведки нефтяных и газовых месторождений.РБКСам Козлов рассказал журналистам, что разведкой займутся специалисты Роснедр, передает ТАСС.РБКВ Чечне уже действуют несколько нефтяных месторождений, в том числе Датыхский и Предгорненский нефтегазовые участки.Также нефть добывают на Родниково-Северо-Ханкальском и Южно-Суворовском участках.РБКЧитать далееСвернутьПодробнее о событииКадыров рассказал о планах искать в Чечне новые нефтяные месторожденияРБК17:46Кадыров заявил, что в Чечне начнут искать новые нефтегазовые месторожденияГазета.Ru17:26В Чечне планируют искать новые месторождения нефти и газаТАССвчера в 16:58Кадыров: новые месторождения нефти и газа планируют искать в ЧечнеNews.ru17:10Показать ещёОценить8Поделиться