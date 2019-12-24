Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что закон о домашнем насилии может разрушить институт семьи в России.

с чего всё началось

То же самое происходит в Европе. Там нет понимания обычаев, традиций, института семьи. Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются: выходят замуж за собак, покойников, женятся не знаю на ком.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что закон о домашнем насилии способен разрушить институт семьи в России. Об этом сообщает РИА "Новости". Он считает, что это "серьезная проблема".

Кадыров заявил, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи

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