Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что закон о домашнем насилии может разрушить институт семьи в России.

с чего всё началось

То же самое происходит в Европе. Там нет понимания обычаев, традиций, института семьи. Поэтому они потихоньку становятся тем, кем они сейчас являются: выходят замуж за собак, покойников, женятся не знаю на ком.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что закон о домашнем насилии способен разрушить институт семьи в России. Об этом сообщает РИА "Новости". Он считает, что это "серьезная проблема".

Кадыров заявил, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи

Фигурное катание Журналист Конов заявил о возможном снятии Косторной с ЧР Известный журналист Василий Конов заявил о возможном снятии ученицы именитого тренера Этери Тутберидзе Алены Косторной с чемпионата России в женском одиночном фигурном катании.

Общество Эксперты сообщили о 60% контрафакта в российских торговых центрах В России продается не только на вещевых рынках – В торговых центрах России оборот контрафактной продукции превышает 25 млрд руб в год, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование BrandMonitor.

Происшествия В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57 Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.

Общество Галина Волчек попала в реанимацию Отмечается, что сейчас она находится в реанимации. Telegram-канал Mash в свою очередь сообщил, что режиссер впала в кому.

Политика Глава СПЧ отчитал члена совета из-за вопроса Владимиру Путину Винокурова сказала, что в нынешнем виде СПЧ не эффективен и что Фадеев, ставший главой совета в октябре, не подходит на эту роль, так как «не понимает, что такое права человека и гражданское общество».

Авто В Крыму начнут выпускать электромобили исключительно из отечественных деталей Производство электромобилей, начавшееся в Крыму после воссоединения с Россией, в 2020 году будет полностью обеспечено отечественными деталями, рассказал ТАСС директор научно-производственного предприятия "Эльтавр" Михаил Демурия.

Происшествия Суд оштрафовал капитанов пяти задержанных у Курил японских судов Пять японских рыболовных судов, задержанных пограничниками на прошлой неделе около Курильских островов, покинули порт Южно-Курильска на острове Кунашир после назначения штрафа и отмены ареста, сообщило Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области.

Общество «Ъ»: в январе изменятся правила экзамена на водительские права Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, часть нововведений начнёт действовать в январе 2020 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат правительства.

Политика Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.

Политика На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.

Происшествия Более 20 человек погибли в аварии с автобусом в Индонезии По меньшей мере, 24 человека погибли и 16 получили серьезные ранения, когда пассажирский автобус упал в овраг в провинции Южная Суматра в Индонезии в ночь на понедельник, сообщает "Синьхуа".

Экономика Подсчитан средний перевод гастарбайтера на родину Средняя сумма, которую отправляют российские трудовые мигранты на родину через платежные системы, составила по итогам трех кварталов 2019 года 422 доллара.

Шоу-бизнес Телеведущая Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию по удалению импланта груди. Об этом телеведущая сообщила в своем Instagram.

Политика Джонсон передумал «перезагружать» отношения с Россией Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал в интервью британскому изданию The Spectator ошибкой свою веру в возможность новой перезагрузки отношений с Россией.

Политика Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.