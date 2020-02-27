Коронавирус
Фонтанка.РуКадыров заявил, что знает, как убить коронавирус
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители региона «с одобрением» воспринимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом он написал 30 марта вечером в своем телеграм-канале.
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Более трех тысяч вопросов про коронавирус поступило Кадырову в прямом эфире
Чеченская Республика Сегодня15:43
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Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием
Интернет
В обновлении Telegram появились папки для чатов и каналов
Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность распределять чаты, каналы и ботов по папкам — опция доступна в версии 6.0.
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
Армия и оружие
В США первый военнослужащий скончался от коронавируса
В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Экономика
ЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке
Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор.
Происшествия
Умерший с коронавирусом петербуржец попал в больницу с инфарктом
Мужчина в возрасте 55 лет был госпитализирован 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда, у него развилась двусторонняя пневмония.
Общество
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Общество
В России создали три препарата для лечения коронавируса
Два препарата готовы для передачи на испытания В России созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут вылечить коронавирус.
Происшествия
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
Большой шаг назад: критики встретили ремейк Resident Evil 3 с недопониманием
Общество
Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом
В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине
Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
Общество
Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан
В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Экономика
Закон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму
Ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам в России.
Здоровье
Российские медики начнут работу в госпитале в Бергамо 1 апреля
Временный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом откроется в итальянском городе Бергамо со среды, 1 апреля, тогда же там начнут работать российские военные медики, пишет РИА Новости со ссылкой на советника Национальной ассоциации альпийских стрелков, силами которых возводится медицинское учреждение, Карло Макалли.
Политика
Кен Маккаллум стал новым главой MI5
Новый глава MI5 вступит в должность в конце апреля и сменит на этом посту Эндрю Паркера.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»
Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Наука
Лекарство от коронавируса существует, утверждают французские ученые после излечения 97% подопытных пациентов
В мире к вечеру 29 марта зарегистрированы более 700 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, умерли более 33 тысяч пациентов.
Общество
В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
Гаджеты
Planet Computers представила 5G-смартфон Astro Slide
Есть также сканер отпечатка пальца, 3,5 мм разъем для наушников и 48 Мп основная камера. Стоимость смартфона составляет 491 евро.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Политика
Пичугин вновь написал прошение о помиловании
Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Авто
Семиместную Hyundai Creta поймали на тестах
На портале IndianAutosBlog появилась первая фотография прототипа семиместной модификации Hyundai Creta, который был замечен в камуфляже во время дорожных испытаний.
Футбол
Головин назвал переход в «Монако» лучшим моментом в карьере
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал лучший момент в своей карьере.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Экономика
В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса
Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.