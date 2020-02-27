Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители региона «с одобрением» воспринимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом он написал 30 марта вечером в своем телеграм-канале.

Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус

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