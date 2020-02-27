Коронавирус

Фонтанка.РуФонтанка.РуКадыров заявил, что знает, как убить коронавирус

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители региона «с одобрением» воспринимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом он написал 30 марта вечером в своем телеграм-канале.
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Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус

Фонтанка.Ру17:19

Кадыров поведал, как будет реализовывать лозунг "Убить коронавирус!"

Московский Комсомолец17:00

Главе Чеченской Республики во время прямого эфира в ЧГТРК «Грозный» поступило более 3000 вопросов

ИА Грозный-Информ15:42

Кадыров заявил, что знает способ убить коронавирус

Москва 2416:34

Кадыров рассказал, что знает, как убить коронавирус

РИА Новости16:09

Более трех тысяч вопросов про коронавирус поступило Кадырову в прямом эфире

Чеченская Республика Сегодня15:43

Кадыров рассказал о положительном отношении жителей Чечни к самоизоляции

News.ru16:36
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Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Российская газета 19:56
Интернет

В обновлении Telegram появились папки для чатов и каналов

Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность распределять чаты, каналы и ботов по папкам — опция доступна в версии 6.0.
Полит.ру 10:17
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
РБК 15:19
Армия и оружие

В США первый военнослужащий скончался от коронавируса

В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Российская газета 20:10
Экономика

ЦБ с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке

Банк России с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщил регулятор.
Коммерсантъ 12:53
Происшествия

Умерший с коронавирусом петербуржец попал в больницу с инфарктом

Мужчина в возрасте 55 лет был госпитализирован 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда, у него развилась двусторонняя пневмония.
REGNUM 15:01
Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском вчера в 18:07
Общество

В России создали три препарата для лечения коронавируса

Два препарата готовы для передачи на испытания В России созданы три лекарственных препарата, которые теоретически могут вылечить коронавирус.
Pro Город Киров 08:37
Происшествия

Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
РИА Новости 04:46
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Общество

Большой шаг назад: критики встретили ремейк Resident Evil 3 с недопониманием

Игромания.ру 11:37
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом

В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Москва. Северо-Запад вчера в 16:17
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Политика

Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине

Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
РИА Новости 17:49
Общество

Госдума 31 марта рассмотрит в трёх чтениях проекты о поддержке граждан

В Госдуме на пленарном заседании 31 марта планируют рассмотреть сразу в трёх чтениях законопроекты, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:24
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета 10:40
Экономика

Закон о введении налога на доход по вкладам внесли в Госдуму

Ряд депутатов внесли в Госдуму законопроект, который предполагает налогообложение доходов от процентов по вкладам в России.
Газета.Ru 19:39
Здоровье

Российские медики начнут работу в госпитале в Бергамо 1 апреля

Временный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом откроется в итальянском городе Бергамо со среды, 1 апреля, тогда же там начнут работать российские военные медики, пишет РИА Новости со ссылкой на советника Национальной ассоциации альпийских стрелков, силами которых возводится медицинское учреждение, Карло Макалли.
Аргументы и Факты 09:37
Политика

Кен Маккаллум стал новым главой MI5

Новый глава MI5 вступит в должность в конце апреля и сменит на этом посту Эндрю Паркера.
ТАСС 08:54
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Музыка

Группа Little Big представила «карантинную» версию песни «I’m ok»

Лидер музыкальной группы Little Big Илья Прусикин, известный в шоу-бизнесе как Ильич, продемонстрировал своим поклонникам карантинную версию видеоролика для песни I’m ok.
Evo-rus.com вчера в 02:27
Наука

Лекарство от коронавируса существует, утверждают французские ученые после излечения 97% подопытных пациентов

В мире к вечеру 29 марта зарегистрированы более 700 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, умерли более 33 тысяч пациентов.
Фонтанка.Ру вчера в 17:23
Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM 01:48
Гаджеты

Planet Computers представила 5G-смартфон Astro Slide

Есть также сканер отпечатка пальца, 3,5 мм разъем для наушников и 48 Мп основная камера. Стоимость смартфона составляет 491 евро.
Astera 13:59
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Политика

Пичугин вновь написал прошение о помиловании

Бывший сотрудник безопасности ЮКОСа Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение, 10 марта подал прошение о помиловании на имя президента Владимира Путина.
Коммерсантъ 18:58
Авто

Семиместную Hyundai Creta поймали на тестах

На портале IndianAutosBlog появилась первая фотография прототипа семиместной модификации Hyundai Creta, который был замечен в камуфляже во время дорожных испытаний.
Тарантас Ньюс 08:51
Футбол

Головин назвал переход в «Монако» лучшим моментом в карьере

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин назвал лучший момент в своей карьере.
Спорт-Экспресс 06:42
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM 07:00
Экономика

В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
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