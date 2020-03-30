Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что знает, как убить коронавирус COVID-19. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала ЧГТРК "Грозный". В ходе беседы со зрителями Кадырову поступило порядка 3 тысяч вопросов по теме коронавируса.

Происшествия Жительница Кузбасса публично извинилась за ложь о коронавирусе Жительница Кузбасса на своей личной странице в соцсети поделилась с участниками сообщества информацией, что в одной из городских больниц скончался молодой человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.

Политика Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.

Общество Правительство уточнило список товаров первой необходимости Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.

Политика Рада приняла закон о рынке земли на Украине Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.

Здоровье Роспотребнадзор выявил «подозрительного» приморца Пациенты и лица, находившиеся в тесном контакте, госпитализированы. Еще один житель Приморья в настоящее время считается «подозрительным».

Экономика Большинство россиян оказались без сбережений в кризис Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).

Общество Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Политика Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.

Политика МИД Японии призвал полностью отказаться от поездок в 49 стран МИД Японии объявил о введении "третьего уровня" опасности поездок для 49 стран мира, в том числе США, стран ЕС, Китая и Южной Кореи, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и призвал граждан полностью отказаться от выезда в указанные регионы, для стран вне данного списка действует "второй уровень", согласно которому японцам советуют избегать поездок туда без особой необходимости.

Общество В Тюмени ночью перекрыли доступ во все парки Ночью с 30 на 31 марта коммунальные службы администрации Тюмени закрыли все парки и перекрыли доступ на набережную.

Здоровье В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.

Экономика Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.

Наука Мозговые имплантаты напечатали на 3D-принтере Группа инженеров Массачусетского технологического университета (MIT) разработала технологию печати мягких электродов для имплантации в головной мозг.

Здоровье Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.