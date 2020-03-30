Коронавирус

Москва 24Москва 24Кадыров заявил, что знает способ убить коронавирус

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что знает, как убить коронавирус COVID-19. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала ЧГТРК "Грозный". В ходе беседы со зрителями Кадырову поступило порядка 3 тысяч вопросов по теме коронавируса.
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Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус

Фонтанка.Рувчера в 17:19

Кадыров поведал, как будет реализовывать лозунг "Убить коронавирус!"

Московский Комсомолецвчера в 17:00

Главе Чеченской Республики во время прямого эфира в ЧГТРК «Грозный» поступило более 3000 вопросов

ИА Грозный-Информвчера в 15:42

Кадыров рассказал, что знает, как убить коронавирус

РИА Новостивчера в 16:09

Более трех тысяч вопросов про коронавирус поступило Кадырову в прямом эфире

Чеченская Республика Сегоднявчера в 15:43

Кадыров рассказал о положительном отношении жителей Чечни к самоизоляции

News.ruвчера в 16:36

Кадыров попросил помощи у нации

REGNUMвчера в 09:19
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РИА Новости вчера в 04:46
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В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

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В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM вчера в 01:48
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Коммерсантъ вчера в 14:09
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Жительница Кузбасса публично извинилась за ложь о коронавирусе

Жительница Кузбасса на своей личной странице в соцсети поделилась с участниками сообщества информацией, что в одной из городских больниц скончался молодой человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
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Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции

Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
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Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.
РИА Новости 29 марта в 16:17
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Рада приняла закон о рынке земли на Украине

Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.
Взгляд.ру вчера в 19:41
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Роспотребнадзор выявил «подозрительного» приморца

Пациенты и лица, находившиеся в тесном контакте, госпитализированы. Еще один житель Приморья в настоящее время считается «подозрительным».
ВЕСТИ: Приморье вчера в 23:40
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В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
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Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
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В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости вчера в 10:45
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Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса

Первый военнослужащий США скончался после заражения коронавирусом, сообщил в заявлении министр обороны США Марк Эспер.
РИА Новости вчера в 20:08
Здоровье

Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии

32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Ведомости вчера в 04:54
Общество

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян

Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян.
Lenta.ru вчера в 22:34
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Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля

"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
ТАСС вчера в 10:57
Интернет

В обновлении Telegram появились папки для чатов и каналов

Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность распределять чаты, каналы и ботов по папкам — опция доступна в версии 6.0.
Полит.ру вчера в 10:17
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 16:15
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 29 марта в 15:42
Политика

Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 09:36
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК вчера в 13:43
Политика

МИД Японии призвал полностью отказаться от поездок в 49 стран

МИД Японии объявил о введении "третьего уровня" опасности поездок для 49 стран мира, в том числе США, стран ЕС, Китая и Южной Кореи, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и призвал граждан полностью отказаться от выезда в указанные регионы, для стран вне данного списка действует "второй уровень", согласно которому японцам советуют избегать поездок туда без особой необходимости.
РИА Новости вчера в 23:34
Общество

В России создан высокоточный тест на коронавирус

В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
BFM.ru 00:20
Общество

В Тюмени ночью перекрыли доступ во все парки

Ночью с 30 на 31 марта коммунальные службы администрации Тюмени закрыли все парки и перекрыли доступ на набережную.
URA.Ru 00:12
Здоровье

В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Парламентская газета вчера в 02:13
Экономика

Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая

Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.
ТАСС вчера в 22:27
Наука

Мозговые имплантаты напечатали на 3D-принтере

Группа инженеров Массачусетского технологического университета (MIT) разработала технологию печати мягких электродов для имплантации в головной мозг.
News.ru вчера в 17:17
Здоровье

Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.
Lenta.ru вчера в 23:49
Политика

Госдума может принять проект расширения полномочий правительства

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.
РИА Новости вчера в 04:38
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
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