Коронавирус
Москва 24Кадыров заявил, что знает способ убить коронавирус
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что знает, как убить коронавирус COVID-19. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала ЧГТРК "Грозный". В ходе беседы со зрителями Кадырову поступило порядка 3 тысяч вопросов по теме коронавируса.
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Кадыров поведал, как будет реализовывать лозунг "Убить коронавирус!"
Московский Комсомолецвчера в 17:00
Главе Чеченской Республики во время прямого эфира в ЧГТРК «Грозный» поступило более 3000 вопросов
ИА Грозный-Информвчера в 15:42
Более трех тысяч вопросов про коронавирус поступило Кадырову в прямом эфире
Чеченская Республика Сегоднявчера в 15:43
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В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии
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Жительница Кузбасса публично извинилась за ложь о коронавирусе
Жительница Кузбасса на своей личной странице в соцсети поделилась с участниками сообщества информацией, что в одной из городских больниц скончался молодой человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
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Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции
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Правительство России внесло изменения в распоряжение об утверждении перечня товаров первой необходимости, сообщается на сайте кабинета министров.
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Верховная рада в ночь на вторник в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ) и в присутствии президента Украины Владимира Зеленского приняла закон о рынке земли.
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Роспотребнадзор выявил «подозрительного» приморца
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Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
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В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Общество
В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса
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Армия и оружие
Первый американский военнослужащий скончался от коронавируса
Первый военнослужащий США скончался после заражения коронавирусом, сообщил в заявлении министр обороны США Марк Эспер.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Общество
Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян
Полиция сопроводит до дома нарушивших карантин россиян.
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Режим самоизоляции для жителей Москвы действует до 14 апреля
"Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля", - говорится в публикации.
Интернет
В обновлении Telegram появились папки для чатов и каналов
Разработчики мессенджера Telegram добавили возможность распределять чаты, каналы и ботов по папкам — опция доступна в версии 6.0.
Общество
Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса
Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
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Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Политика
Путин заявил о выигранном времени в борьбе с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин призвал своих полномочных представителей в федеральных округах проявить профессионализм и предпринимать обоснованные действия при борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов
Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
Политика
МИД Японии призвал полностью отказаться от поездок в 49 стран
МИД Японии объявил о введении "третьего уровня" опасности поездок для 49 стран мира, в том числе США, стран ЕС, Китая и Южной Кореи, в связи с пандемией коронавирусной инфекции и призвал граждан полностью отказаться от выезда в указанные регионы, для стран вне данного списка действует "второй уровень", согласно которому японцам советуют избегать поездок туда без особой необходимости.
Общество
В России создан высокоточный тест на коронавирус
В России создан высокоточный тест для диагностики коронавируса.
Общество
В Тюмени ночью перекрыли доступ во все парки
Ночью с 30 на 31 марта коммунальные службы администрации Тюмени закрыли все парки и перекрыли доступ на набережную.
Здоровье
В Минздраве рассказали, для кого наиболее опасен коронавирус
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что помимо пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеванием легких и бронхов, а также сердечно-сосудистой системы.
Экономика
Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП Китая
Всемирный банк (ВБ) в понедельник на фоне экономических последствий вспышки нового коронавируса снизил прогноз по росту ВВП Китая до 2,3% при "базовом сценарии" и до 0,1% при "наихудшем" сценарии.
Наука
Мозговые имплантаты напечатали на 3D-принтере
Группа инженеров Массачусетского технологического университета (MIT) разработала технологию печати мягких электродов для имплантации в головной мозг.
Здоровье
Объяснено большое число молодых пациентов с коронавирусом
Рост числа заболевших среди молодежи объясняется большим количеством тестов, проводимых по всей стране, заявила замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, врач-вирусолог Евгения Селькова.
Политика
Госдума может принять проект расширения полномочий правительства
Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что будет предлагать рассмотреть проект о расширении полномочий кабмина из-за COVID-19 во втором и третьем чтениях также во вторник, это регламентом не запрещено.