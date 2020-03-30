Коронавирус

Москва 24Москва 24Кадыров заявил, что знает способ убить коронавирус

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что знает, как убить коронавирус COVID-19. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала ЧГТРК "Грозный". В ходе беседы со зрителями Кадырову поступило порядка 3 тысяч вопросов по теме коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать28

Подробнее о событии

Кадыров рассказал, что знает, как убить коронавирус

РИА Новости16:09

Кадыров поведал, как будет реализовывать лозунг "Убить коронавирус!"

Московский Комсомолец17:00

Кадыров рассказал о положительном отношении жителей Чечни к самоизоляции

News.ru16:36

Кадыров заявил, что знает способ убить коронавирус

Москва 2416:34

Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус

Фонтанка.Ру17:19

Более трех тысяч вопросов про коронавирус поступило Кадырову в прямом эфире

Чеченская Республика Сегодня15:43

Главе Чеченской Республики во время прямого эфира в ЧГТРК «Грозный» поступило более 3000 вопросов

ИА Грозный-Информ15:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 21:57, Ашберн
Здоровье

В Приморье подтвердили два новых случая коронавируса

Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Приморье, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.
ТАСС 20:56
Общество

В России ограничили количество возвращающихся из-за рубежа граждан

Россия временно ограничивает количество граждан, возвращающихся из-за рубежа. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Аргументы и Факты 15:09
Происшествия

В пятиэтажном доме в Красноярском крае произошел пожар

РИА Новости 21:25
Общество

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции для крупных городов РФ

Москва, 30 марта 2020, 13:39 — REGNUM Индекс самоизоляции ввела российская интернет-компания «Яндекс» для крупных городов.
REGNUM 06:39
Общество

В 27 регионах России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой и Московской областью 25 регионов России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса.
РИА Новости 18:47
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости 16:49
Армия и оружие

В США первый военнослужащий скончался от коронавируса

В Соединенных Штатах первый американский военнослужащий скончался после заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
Российская газета 20:10
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону 17:17
Игры

Ремастер Call of Duty: Modern Warfare вышел в Германии

Cyber.sports.ru 09:34
Общество

Число зараженных коронавирусом в Италии превысило 100 тысяч человек

В Италии объявлена новая сводка, согласно которой общее число зараженных коронавирусом перешагнуло за 100 тысяч случаев.
Российская газета 12:56
Общество

Россиянам напомнили о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск

Министерство труда напомнило россиянам о незаконности отправки работников в неоплачиваемый отпуск, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 21:47
Музыка

The Weeknd выпустил три новые песни

Канадский певец Эйбел Тесфайе, известный как The Weeknd, выпустил сразу три новые песни.
Inc-news.ru 14:18
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru 14:10
Политика

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин на совещание со своими полпредами в регионах дал несколько поручений в связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране.
Моя Москва.онлайн 11:15
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 14:09
Общество

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор представил высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
RT на русском 20:36
Авто

Обновленный Mitsubishi Pajero появится в 2021 году

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на китайский портал Autohome, премьера нового Pajero состоится в 2021 году, а старт продаж – в 2022-м.
Автоновости дня вчера в 05:00
Авто

В Уфе состоится распродажа арестованных машин

В Уфе стартовали заявки на участие в торгах по продаже арестованных машин.
UfaTime.ru 20:52
Общество

Скворцова рассказала о российском препарате от коронавируса

Представленный Федеральным медико-биологическим агентством России препарат от коронавируса "Мефлохин" легко переносится и обладает выраженным противокоронавирусным действием, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 16:15
Общество

В Москве опровергли сообщения о продлении режима изоляции до 14 апреля

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве откорректировал информацию о продлении режима самоизоляции в городе до 14 апреля, уточнив, что его необходимо соблюдать в "ближайшее время".
РИА Новости 12:02
Культура

Балет «Лебединое озеро» на YouTube набрал более 1 млн просмотров

Балет «Лебединое озеро» в редакции Юрия Григоровича за сутки посмотрели более 1 млн человек.
Культуромания вчера в 01:13
Происшествия

Сахалинцы, изолированные в лагере «Юбилейный», продолжают бастовать

Сахалинцы, изолированные в Березняках, продолжают бастовать .
АСТВ 27 марта в 23:23
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Россия направила в Соединенные Штаты самолет с медицинским оборудованием в рамках помощи в борьбе с COVID-19.
Российская газета 19:56
Общество

В Липецкой области объявили режим всеобщей самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции из-за коронавируса ввели на территории Липецкой области.
Вести Воронеж 10:12
Общество

В Волгоградской области остановят движение общественного транспорта

В Волгограде и Волжском приостановится движение общественного городского электротранспорта, включая электрички, автобусов и маршруток.
РИАЦ 11:53
Здоровье

Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе

Главный внештатный специалист минздрава Подмосковья Ирина Шилкина, в свою очередь, опровергла миф, что наличие коронавирусной инфекции якобы можно проверить с помощью задержки дыхания на 10-15 секунд: если чувства дискомфорта не возникло – человек здоров.
РИА Новости 18:57
Экономика

«Яндекс.Такси» сделает из своих водителей доставщиков. А менеджеры станут таксистами

PR-директор Яндекс.Такси Владимир Исаев пояснил, что агрегатора перечисляют водителям гарантированные выплаты в зависимости от числа заказов и региона.
Znak.com 21:02
Здоровье

Ожирение называют фактором риска при заражении коронавирусом

Нидерландские ученые изучили факторы, повышающие риски заражения коронавирусом.
Актуальные Новости 19:00
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Фергюсону ищут нового соперника»

ГЛАС.RU 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 5 апреля 2011.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное