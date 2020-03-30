Коронавирус
Москва 24Кадыров заявил, что знает способ убить коронавирус
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что знает, как убить коронавирус COVID-19. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала ЧГТРК "Грозный". В ходе беседы со зрителями Кадырову поступило порядка 3 тысяч вопросов по теме коронавируса.
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Более трех тысяч вопросов про коронавирус поступило Кадырову в прямом эфире
Чеченская Республика Сегодня15:43
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