Политика
РБККадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители республики готовы попасть в тот же санкционный список, куда США внесли его семью. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 1».
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Политика
В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц
В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ 11:46
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Армия и оружие
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
Lenta.ru 24 июля в 07:36
Киберспорт
Фильтр мата в Dota 2 начал блокировать название команды Nigma
Фильтр нецензурной лексики в Dota 2 заблокировал название киберспортивного клуба Nigma.
CyberSport.ru 11:24
Футбол
«Ливерпулю» интересен Кабак. «Шальке» может продать защитника за 35 млн евро
Отмечается, что «Шальке» будет не прочь продать игрока за 35 млн евро. Со статистикой Кабака можно ознакомиться здесь.
Sports.ru 10:59
Шоу-бизнес
Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт
Заслуженная артистка России Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт.
Газета.Ru вчера в 05:22
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com 23 июля в 12:28
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые намекнула на проблемы в отношениях с Тимати
Модель Анастасия Решетова рассказала о тяжелом периоде в жизни, после которого ей пришлось вдвоем с ребенком уехать из Москвы.
iReactor 10:41
Происшествия
В Крыму затонул бронетранспортер при преодолении Керченского пролива
В Крыму затонула бронемашина БРДМ-2, форсировавшая Керченский пролив в рамках патриотической акции.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 08:39
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Известный российский телеведущий Леонид Якубович не подтверждает своего ухода из «Поля чудес».
Территория новостей 12:12
Шоу-бизнес
Владимир Пресняков рассказал о своем отношении к алкоголю
Российский певец Владимир Пресняков-младший рассказал о том, что прекрасно относится к алкоголю и может выпить его перед выступлением.
Известия 00:51
Культура
Третий сезон проекта «Музыка на крыше» стартует 2 августа на ВДНХ
В рамках третьего сезона проекта «Музыка на крыше», который начнётся 2 августа, состоятся живые концерты на крыше павильона «Рабочий и колхозница» на ВДНХ.
RT на русском 24 июля в 04:31
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Армия и оружие
В Сети опубликованы запрещенные снимки летчика люфтваффе
На кадрах запечатлена повседневная жизнь немецких летчиков и технического персонала аэродрома Тронхейм Варнес в Норвегии, еще несколько снимков сделаны во Франции.
ФАН 08:22
Интернет
Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS
Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
Агентство Телеграф 10:06
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Политика
«Зеленский решил, что Украину можно сдать врагам» — нацист Ярош
Украинский радикал, экс-руководитель нацистской организации «Правый сектор»* Дмитрий Ярош вновь прервал своё политическое молчание и выступил с резкой критикой к действующему руководству страны в лице Зеленского.
Новостной фронт 12:00
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Футбол
«Наполи» обыграл «Сассуоло» в матче чемпионата Италии по футболу
РИА Новости вчера в 17:58
Здоровье
Россиянам рассказали о влиянии больших доз витаминов на коронавирус
Большие дозы витаминов не помогут уберечься от заражения коронавирусной инфекцией, поэтому россиянам не стоит злоупотреблять ими.
Lenta.ru 10:40
Здоровье
Медики назвали мясо для самого вредного шашлыка
Наиболее вредным для здоровья считается шашлык из баранины. Дело в том, что само мясо барашка имеет повышенную жирность.
Волгоградская правда 11:00
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:33
Политика
Власти США могут потратить ещё $1 трлн на поддержку экономики страны
Министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News заявил, что республиканцы намерены предложить потратить на поддержку экономики страны ещё $1 трлн.
RT на русском 11:09
Футбол
Президент «Урала» назвал нового главного тренера команды
По словам Иванова, которые передаёт ТАСС, новым наставником команды станет главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев.
RT на русском 08:07
Культура
61-летняя Лариса Гузеева стала новой ведущей «Дома-2»
Заслуженная артистка РФ и член Союза кинематографистов России Лариса Андреевна Гузеева стала новой ведущей скандального шоу "Дом-2".
Российская газета 10:49
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
С 1 августа в силу вступает ряд законодательных инициатив, среди которых есть регламентирующие повышение пенсий для трех категории граждан.
Деловое.ТВ 09:37
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник набрал 400 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ), получив максимальную оценку по каждому из четырех предметов.
РБК вчера в 22:49
Политика
Большинство американцев назвали политический курс США неверным
Опрос общественного мнения, проведенный в США американским новостным агентством Associated Press и исследовательским центром NORC, показал, что восемь из десяти респондентов полагают, что страна движется в неверном направлении.
Российская газета 11:22
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму и пропустит плей-офф НХЛ
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не примет участия в плей-офф после возобновления сезона НХЛ.
Sport24.ru вчера в 11:11