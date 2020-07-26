Политика

РБКРБККадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители республики готовы попасть в тот же санкционный список, куда США внесли его семью. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 1».
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Жители Чечни заявили о желании быть в санкционном списке США вместе с Кадыровым

Известия07:52

Кадыров заявил, что чеченцев не напугать никакими санкциями

Интерфакс09:26

Кадыров рассказал, что ему говорят чеченцы о санкциях США

РИА Новости08:38

Кадыров поставил задачу американскому Госдепу

Вести.Ru08:07

Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США

РБК09:49

Кадыров рассказал о желании чеченцев попасть под санкции США

Lenta.ru07:50

Кадыров: Жители Чечни хотят в санкционный список США вместе со мной

Независимая газета07:19
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Полит.ру вчера в 04:05
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Происшествия

Ребенок погиб, девять человек пострадали после ДТП в Туве

На дороге Кызыл - Эрзин в Кызыловском районе Тувы перевернулся микроавтобус, в котором находились 10 человек - семеро детей и трое взрослых.
Российская газета 10:30
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Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств (ММА) чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в ОАЭ.
Известия вчера в 22:36
1
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева и Элджей заболели коронавирусом

Блогерша Анастасия Ивлеева сообщила в своем Instagram, что она и ее муж, рэпер Элджей, заразились коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 08:32
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Спорт

Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков назвал причину бойкота СССР летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
Lenta.ru 08:34
Происшествия

В Берлине автомобиль наехал на семерых пешеходов

Автомобиль въехал в толпу людей в столице Германии, в результате чего семь человек получили ранения.
Коммерсантъ 04:27
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Футбол

Футболисты «Зенита» разбили трофей, празднуя победу в Кубке России

Футболисты петербургского "Зенита" в четвёртый раз в истории клуба выиграли Кубок России и уронили трофей, празднуя победу.
Клопс 05:50
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru вчера в 11:37
9,8K
Армия и оружие

ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия

Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
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Происшествия

Во Вьетнаме девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Туристический автобус выехал с дороги и опрокинулся в воскресенье утром в центральной провинции Вьетнама Куанг Бин, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек и десятки получили ранения, сообщает издание VnExpress.
РИА Новости 04:54
Шоу-бизнес

Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе

Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru вчера в 11:04
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Киберспорт

В Dota 2 вышла Immortal Treasure II

Компания Valve выпустила очередное обновление для игры Dota 2. На этот раз в игре вышла долгожданная Immortal Treasure II для владельцев Боевого пропуска.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 02:12
Общество

Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок

RT на русском 04:52
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Киберспорт

Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

Дата выхода обновления не анонсирована. Разработчики GTA Online также сообщили, что добавят новый контент в игру до конца лета.
CyberSport.ru 24 июля в 11:30
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 24 июля в 11:51
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Религия

Патриарх Кирилл благословил настоятельницу монастыря продать Mercedes

Продать Mercedes-Benz S-класса благословил игумению Феофанию (Мискину), настоятельницу Покровского женского монастыря, Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Российская газета вчера в 11:19
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Общество

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
3,1K
Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета вчера в 09:54
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Киберспорт

Ceb вернулся в стартовый состав OG — SumaiL покинул команду

Бывший главный тренер OG Себастьян Ceb Дебс занял позицию офлейнера в стартовом ростере по Dota 2. В составе он заменит Саида Самаила SumaiL Хассана.
CyberSport.ru вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина похудела на 30 кг благодаря пяти продуктам

Гагарина утверждает, что ей удалось привести себя в идеальную форму благодаря всего лишь 5 продуктам.
Bimru.ru 09:44
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Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
21
Происшествия

В детском лагере в Астраханской области произошла вспышка коронавируса

В лагере «Астраханские зори» в Астраханской области у пяти сотрудников выявили COVID-19, они помещены в изолятор, сам лагерь приостановил работу.
BFM.ru 10:05
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Политика

Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения

Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
RT на русском 09:22
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Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
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Футбол

«Реал» намерен выручить 180 млн евро с продажи десяти футболистов

«Реал» не намерен выплачивать 60 млн евро за два оставшихся по сезону контракта, но и не хочет разрывать соглашения, рассчитывая получить прибыл от продажи.
Metaratings вчера в 05:44
Экономика

У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу

Стоит напомнить, что еще 25 мая мы писали о том, что "почему-то, несмотря на вроде бы успешную борьбу с экономическим кризисом в исполнении Федрезерва и его долларового печатного станка, таким авторитетным американским банкам, как JPMorgan и Goldman Sachs, хочется рекомендовать своим клиентам вкладываться не в доллары, а в золото".
РИА Новости 01:00
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Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
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