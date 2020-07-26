Политика
РБККадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители республики готовы попасть в тот же санкционный список, куда США внесли его семью. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 1».
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с чего всё началось
Госдеп США внес Кадырова в "черный список", обвинив в нарушениях прав человека и пытках. Также под санкции попали его супруга Медни Кадырова и дочери Айшат и Хадижат. В ответ Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео и отменил приглашение в гости.Вести.Ru08:07
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