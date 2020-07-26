Политика

РБКРБККадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители республики готовы попасть в тот же санкционный список, куда США внесли его семью. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 1».
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с чего всё началось

Кадыров поставил задачу американскому Госдепу

Госдеп США внес Кадырова в "черный список", обвинив в нарушениях прав человека и пытках. Также под санкции попали его супруга Медни Кадырова и дочери Айшат и Хадижат. В ответ Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео и отменил приглашение в гости.
Вести.Ru08:07

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Кадыров заявил о готовности чеченцев попасть под санкции США

РБК09:49

Кадыров заявил, что чеченцев не напугать никакими санкциями

Интерфакс09:26

Жители Чечни заявили о желании быть в санкционном списке США вместе с Кадыровым

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Кадыров поставил задачу американскому Госдепу

Вести.Ru08:07

Жители Чечни сами включили себя в санкционный список США. Чтобы поддержать Кадырова

URA.Ru07:59

Кадыров рассказал, что ему говорят чеченцы о санкциях США

РИА Новости08:38

Кадыров: Жители Чечни хотят в санкционный список США вместе со мной

Независимая газета07:19
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Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
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В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
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В Казани прооперировали девочку с редкой аномалией груди

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Отклики на показанный Microsoft игровой процесс Halo Infinite оказались спорными, причём до такой степени, что даже крупные СМИ стали сообщать о смешанной реакции.
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Для космонавтов планируют разработать хлеб для бутербродов

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Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS

Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
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Происшествия

В Санкт-Петербурге из-за взрыва бочек с квасом пострадал один человек

РБК 08:37
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Происшествия

Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
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Происшествия

Установлена причина смерти пропавшего в Крыму трехлетнего мальчика

Газета.Ru 13:41
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» победил «Лестер» и завоевал путевку в ЛЧ

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лестер" в матче заключительного тура чемпионата Англии по футболу.
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Газета.Ru 12:39
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Здоровье

Ученые рассказали о серьезных осложнениях у диабетиков с COVID-19

Диабет протекает тяжелее и дает более серьезные осложнения при заражении коронавиурсом нового типа, выяснили ученые Калифорнийского университета в Сан Франциско.
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Актриса Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт

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Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
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Армия и оружие

За сутки 73 российских военных выздоровели от коронавируса

За прошедшие сутки 73 российских военных вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 15:14
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Происшествия

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На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном.
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Политика

Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда

Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич.
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Армия и оружие

В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
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За сутки в мире выявили еще 200 тысяч заразившихся коронавирусом

В ВОЗ зарегистрировали увеличение числа заразившихся коронавирусом на 200 тысяч человек за сутки.
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Космос

Роскосмос: сверхлегкая ракета будет создана к 2024 году

Первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич в ходе конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020 сообщил о том, что Россия готовится создать сверхзвуковую ракету-носитель к 2024 году.
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Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной

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Армия и оружие

Мультикоптер израильской армии упал на территории Ливана

"Некоторое время назад во время действий сил армии обороны Израиля на границы с Ливаном мультикоптер армии упал на территории Ливана", - сообщила пресс-служба.
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На Украине до конца лета продлили карантин из-за коронавируса

Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксировано более 60 тыс. случаев коронавирусной инфекции.
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Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

РБК вчера в 17:42
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