Футбол
РБККадыров заявил о готовности пригласить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Президент «Ахмата» выразил готовность помочь игрокам вернуться на футбольное поле, предоставив им возможность выступать за свою команду.
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Рамзан Кадыров о Кокорине и Мамаеве: «Нужно помочь им вернуться к нормальной жизни»
Чеченская Республика Сегодня06:11
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