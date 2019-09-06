Футбол

РБКРБККадыров заявил о готовности пригласить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Президент «Ахмата» выразил готовность помочь игрокам вернуться на футбольное поле, предоставив им возможность выступать за свою команду.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

Рамзан Кадыров о Кокорине и Мамаеве: «Нужно помочь им вернуться к нормальной жизни»

Чеченская Республика Сегодня06:11

Кадыров готов дать возможность Кокорину и Мамаеву выступать за ФК «Ахмат»

ТАСС12:50

Кадыров готов трудоустроить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

Sportbox.RU13:48

Рамзан Кадыров прокомментировал УДО Кокорина и Мамаева

РИА Новости07:16

Кадыров заявил о готовности пригласить Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

РБК14:28

Кадыров высказался об УДО Кокорина и Мамаева

Газета.Ru06:42

Кадыров готов дать Кокорину и Мамаеву возможность выступить за «Ахмат»

RT на русском13:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:29, Вашингтон
Единоборства

Хабиб разделся для попадания в вес

Газета.Ru 02:33
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Авто

Концерн FCA расскажет о своей работе

SpeedMe 08:44
Происшествия

Porsche насмерть сбил четырёх пешеходов в центре Берлина

Издание Berliner Morgenpost сообщает со ссылкой на очевидцев, что автомобиль двигался на большой скорости.
REGNUM 15:12
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Общество

Московским школьникам пригрозили уголовной ответственностью за участие в митингах

Сотрудница МВД сказала, что в этом случае дети никуда не смогут поступить, а на работе у их родителей возникнут проблемы.
Эхо Москвы 14:30
Игры

Создатели Celeste добавят в игру 100 новых уровней

5 сентября завершилась бесплатная раздача Celeste в Epic Games Store. В Steam рейтинг игры составляет 97 %.
3DNews 13:12
Транспорт

Из-за ливня с градом в Краснодаре остановились трамваи и троллейбусы

Краевой центр приходит в себя после разгула стихии Краснодар, 6 сентября. На столицу Кубани обрушился ливень и град.
Регион online 10:35
Баскетбол

Сборная России по баскетболу не вышла в плей-офф Кубка мира

Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.
News.ru 10:45
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

РБК 08:32
Происшествия

Памфилова отбилась от нападавшего стулом

Главе ЦИК удалось выгнать нападавшего при помощи стула: «Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко».
РБК 10:16
Происшествия

На месте обрушения здания в Подмосковье найдено тело

Спасатели обнаружили тело одного из погибших работников на месте обрушения здания бывшего детского лагеря в Подмосковье.
RT на русском 14:31
Экономика

Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений

В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Происшествия

Следователи начали проверку информации о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов

Агентство Москва 09:28
Экономика

Россиян предупредили о риске роста цен на продукты

Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты из-за предложенных Минпромторгом новых штрафов.
Lenta.ru вчера в 06:36
Экономика

Мировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая

В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем.
Газета.Ru 03:15
Футбол

Шотландия — Россия 1:1 (Перерыв)

Sportmail.ru 14:30
Происшествия

Петербуржец задержан на границе с Эстонией с 63 кг гашиша

Интерфакс - Россия 08:17
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Политика

Власти Венесуэлы заподозрили Гуайдо в попытке продать регион

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, незаконно объявившего себя президентом, за попытку продать регион Эссекибо, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 13:48
Политика

Путин назвал самое красивое место в мире

Sputnik Литва 04:35
Происшествия

Суд арестовал водителя затонувшего в Крыму катера

РБК 14:43
Общество

Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины

Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Космос

Авторы первого фото черной дыры получили $3 млн

347 ученых из проекта Event Horizon Telescope, сумевших сделать первую фотографию черной дыры, получили «научный Оскар» — премию Breakthrough Prize в области физики.
Инфо24 вчера в 14:33
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru 11:26
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» развелась с мужем

Лена Катина из группы "Тату" официально оформила развод. Об этом стало известно сегодня, 6 сентября.
Дни.ру 15:00
Политика

Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Происшествия

В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

РБК 08:34
Происшествия

Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Космос

Корабль «Союз» с роботом «Фёдор» отстыковался от МКС

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Фёдор» на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС), сообщили вечером 6 сентября в Роскосмосе.
REGNUM 14:36
Как работают Яндекс.Новости?
Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
Главное