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Кадыров заявил о ликвидации в Чечне шести боевиков банды Бютукаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в республике шести боевиков из банды Аслана Бютукаева, которые находились в федеральном розыске.В источнике
С чего всё началось
В своем Telegram-канале
 он заявил о том, что республиканская полиция провела спецоперацию, в результате которой были убиты шесть боевиков (четверо уже опознаны).
Коммерсантъ08:22
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РБК

В Кремле пообещали представить к госнаградам участников операции в Чечне

РБК05:48
Lenta.ru

Кадыров рассказал о свободной от террористов Чечне

Lenta.ru08:11
ИА Грозный-Информ

В ЧР ликвидирован главарь террористической организации «Имарат Кавказ» Аслан Бютукаев

ИА Грозный-Информ08:02
ТАСС

Кадыров: ликвидированные террористы были последними, кто числился в федеральном розыске

ТАСС07:56
Интерфакс

В Чечне не осталось находящихся в федеральном розыске террористов

Интерфакс08:01
Кавказский узел

Перестрелка с Бютукаевым стала четвертым вооруженным инцидентом в Чечне за два месяца

Кавказский узел07:31
РИА Новости

Кадыров заявил о ликвидации в Чечне банды Бютукаева

РИА Новости08:11

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Правительство поддержало инициативу ЕР распространить ипотеку на деревянные дома
Lenta.ru07:20

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