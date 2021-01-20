Кадыров заявил о ликвидации в Чечне шести боевиков банды Бютукаева
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в республике шести боевиков из банды Аслана Бютукаева, которые находились в федеральном розыске.В источнике
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он заявил о том, что республиканская полиция провела спецоперацию, в результате которой были убиты шесть боевиков (четверо уже опознаны).
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ИА Грозный-Информ08:02