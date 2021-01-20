Соратники Алексея Навального выпустили двухчасовой фильм, посвященный президенту России

Сам фильм, выложенный соратниками Навального, предваряется словами оппозиционера о том, что выпустить расследование было решено еще несколько месяцев назад, когда политик был в реанимации.