Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.

Политика На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена» Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине. 17

Общество В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом. 84

Культура Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры. 263

Общество Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.

Армия и оружие Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет» Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет». 171

Политика «9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью. 157

Здоровье В России зафиксировано минимальное число умерших от COVID-19 с конца мая За последние сутки в России зафиксировано 95 летальных случаев. Количество новых заражений — 7600, сообщает оперштаб.

Общество Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД. 44

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года. 653

Шоу-бизнес В семье Пугачевой ожидается пополнение Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку. 17

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых Центральный банк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет, она составила 4,5% годовых. 2K

Здоровье День икс. Завтра в Югре решится вопрос о продлении самоизоляции 9 июня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Югре губернатор заявила, что самоизоляция в регионе будет действовать до 23 июня включительно.

Кино 22 июня пензенцам покажут фильмы о войне под открытым небом Кинопоказы под открытым небом пройдут в День памяти и скорби 22 июня в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-центр облправительства.

Хоккей Названы даты проведения чемпионата мира-2021 по хоккею в Минске и Риге Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил даты проведения чемпионата мира 2021 года, сообщается на сайте IIHF.