Политика

РБКРБККадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
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Кадыров назвал разговоры о поиске преемника Путина неуместными

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Кадыров не видит преемника на место Путина

Московский Комсомолец05:45

Кадыров назвал разговоры о поиске преемника для Путина неуместными

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Кадыров считает, что Путин должен баллотироваться на новый президентский срок

ТАСС04:30

Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным

РБК04:22

«Разговоры о преемнике считаю неуместными». Кадыров объяснил, почему Путин должен баллотироваться на новый срок

Фонтанка.Ру03:30

Рамзан Кадыров: Если мы хотим жить в процветающем государстве, то мы должны проголосовать за поправки

Чеченская Республика Сегодня03:04
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Политика

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
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Общество

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России

Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
RT на русском 09:30
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов сообщил о разводе с Кристиной Асмус

Российский шоумен Гарик Харламов заявил, что разводится с женой, актрисой Кристиной Асмус. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:29
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Общество

ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
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Происшествия

В Москве мать уехала на дачу и оставила четверых детей без еды

Жительница Москвы оставила четверых детей в квартире без еды и уехала на дачу.
Известия 09:51
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
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Общество

Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост

Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
ТАСС 10:31
Политика

Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
19K
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
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Армия и оружие

Названо оптимальное направление удара США по России

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, оптимальным направлением для нанесения Соединенными Штатами удара по России является арктическое.
Военное дело 20 июня в 07:02
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Армия и оружие

Названы возможности российского боевого лазера «Пересвет»

Американское издание The Space Review опубликовало статью аналитика Барта Хендрикса, в которой он рассказал о возможностях российского боевого лазера «Пересвет».
Вечерний курьер 01:38
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Общество

Голикова предупредила россиян о необходимости ношения масок осенью

Россиянам и в осенний сезон придется соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками.
Известия 09:10
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

РИА Новости 06:34
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Политика

«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина

По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
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Здоровье

В России зафиксировано минимальное число умерших от COVID-19 с конца мая

За последние сутки в России зафиксировано 95 летальных случаев. Количество новых заражений — 7600, сообщает оперштаб.
BFM.ru 04:19
Общество

Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве

Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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В семье Пугачевой ожидается пополнение

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
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Космос

Названо число инопланетных океанов в галактике

Lenta.ru вчера в 23:37
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Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

Центральный банк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет, она составила 4,5% годовых.
Известия 19 июня в 08:59
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Происшествия

Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену

Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
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Здоровье

День икс. Завтра в Югре решится вопрос о продлении самоизоляции

9 июня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Югре губернатор заявила, что самоизоляция в регионе будет действовать до 23 июня включительно.
СургутИнформТВ 08:35
Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия 09:51
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Футбол

Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

REGNUM вчера в 10:30
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Кино

22 июня пензенцам покажут фильмы о войне под открытым небом

Кинопоказы под открытым небом пройдут в День памяти и скорби 22 июня в Пензенской области. Об этом сообщает пресс-центр облправительства.
Smi58.ru 20 июня в 06:19
Хоккей

Названы даты проведения чемпионата мира-2021 по хоккею в Минске и Риге

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) утвердил даты проведения чемпионата мира 2021 года, сообщается на сайте IIHF.
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Появилось фото новой формы «Барселоны»

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Стартовало производство флагманского процессора Snapdragon 875

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Адвокат назвал новую причину, по которой Ефремов пьяным сел за руль

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