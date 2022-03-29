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Кадыров заявил о ранении Руслана Геремеева под Мариуполем

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ранении на Украине Руслана Геремеева, бывшего заместителя командира батальона «Север», разыскивавшегося по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова.
РБК
Кадыров отметил, что Геремеев «принимает активное участие в освобождении Мариуполя».
РБК
Руслан Геремеев — бывший заместитель командира батальона «Север» и фигурант дела об убийстве политика Бориса Немцова.
Коммерсантъ
Оппозиционер Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами из пистолета в спину в ночь на 28 февраля 2015 года в столице, на Большом Москворецком мосту.
РБК

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Фигурант дела об убийстве Бориса Немцова ранен в Мариуполе
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